Malgré la petitesse de la quantité de doses qu’il a achetées, le Sénégal ne veut pas sauver ses fils seulement. Le pays a fait preuve d’altruisme à l’endroit de certains voisins qui peinent encore à disposer de vaccin contre le Covid-19. «Le chef de l’Etat, dans sa très grande générosité, en Africaniste convaincu, a estimé très important de faire jouer la solidarité. C’est pourquoi 10% de notre lot de 200 mille doses ont été mis à la disposition de la Gambie et de la Guinée Bissau», a informé hier Abdoulaye Diouf Sarr. Le ministre de la Santé présidait le lancement de la campagne de vaccination dans les locaux de son ministère. Cette solidarité atteste que «nous sommes dans un environnement où nos pays sont interdépendants et liés par la géographie et l’histoire». Pour lui, c’est le lieu de s’en réjouir. Le ministre de la Santé trouve aussi qu’il est important de poursuivre la lutte contre le coronavirus en respectant les mesures barrières.

«La vaccination est une chose, mais la poursuite du respect des mesures barrières est fondamentale. Il faut absolument que le port du masque soit systématique, mais aussi respecter la distanciation physique et éviter les regroupements. Le respect des mesures barrières, combiné à la politique de vaccination volontariste, va nous permettre d’interrompre la chaîne de transmission», dit-il. C’est l’avis partagé par le Professeur Madièye Guèye. «Si nous continuons à respecter les mesure barrières un peu partout dans le monde, si nous y associons une bonne partie vaccinale, une stratégie efficace, je suis certain que la fête de la Tabaski de cette année sera meilleure que celle de l’année passée. J’ai la certitude que si nous continuons cet effort de vaccination, si tout le monde adhère et si l’Etat poursuit cet effort important d’avoir des vaccins pendant que des pays qui ont plus de moyens connus ne l’ont pas au point même d’en donner à des pays voisins qui sont en train de nous appuyer parfaitement dans nos stratégies en général, je pense que bientôt nous allons oublier le Covid-19 et reprendre nos activités», dit-il.