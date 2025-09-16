Il paraît qu’entendu hier par la Commission d’instruction de la Haute cour de justice, Mansour Faye, ci-devant ancien ministre de Macky, et son beau-frère par ailleurs, n’a pas varié dans sa défense. Il continue de clamer son innocence, affirmant avoir tout fait dans les règles, s’agissant de l’achat du «riz du Covid». En attendant de savoir quel sort lui sera réservé, les médias nous informent que deux autres proches de l’ancien chef d’Etat sont dans le viseur du pouvoir. Il s’agit de son frère et de son fils. En son temps, pour éviter d’emprisonner des membres d’une même famille, Macky mettait des dossiers sous le coude. Une chose que les énarques n’apprennent plus.