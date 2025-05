L’ombre de Sadio Mané a plané hier lors de la publication de la liste de Pape Thiaw pour les matches amicaux de juin, contre Irlande et Angleterre. Normal que l’absence du meilleur joueur sénégalais de tous les temps capte l’attention et fait débat. Mais si les questions de nos confrères ont fusé par rapport à une telle absence, c’est surtout sur les raisons avancées par Sadio Mané pour zapper la sélection. Pape Thiaw parle en effet de «décision personnelle».

En fait, si on lit entre les lignes les propos du coach – visiblement agacé par le timing choisi par «SM10» pour annoncer son forfait – ni une blessure, ni un problème extra-sportif n’ont été avancés comme explication.

D’où des questions qui reviennent au galop : est-ce une forme de «bouderie calculée», après une pluie de critiques suite à ses prestations très moyennes lors des dernières sorties des Lions ? Une manière de prendre du recul et voir comment l’équipe va se comporter sans lui. Ou bien Sadio Mané pense-t-il déjà à sa retraite internationale, à 33 ans ?

L’autre question est liée aux conséquences de ces critiques que l’enfant de Bambali n’a pas du tout appréciées, pour les avoir déplorées publiquement et qui pourraient être la vraie cause de ce «boycott» qui ne dit pas son nom. En attendant les «vraies» raisons de ce forfait, les questions, spéculations et rumeurs fusent de partout.