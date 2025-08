L’actualité chez le club d’Amiens Sc est certes actuellement concentrée sur un sujet qui revient immanquablement à l’ordre du jour : le recrutement. Combien de temps encore faudra-t-il attendre pour que le club présidé par Bernard Joannin nous présente le ou les nouveaux arrivants ?

Et si cette bonne nouvelle se produisait ce mercredi place Gambetta en fin de journée, au moment de la présentation de l’effectif de l’Asc, à une semaine environ du début du championnat. Plus simplement, aujourd’hui, nous avons voulu mettre l’accent sur le duo des Daf, soit le père, Omar, qui est l’entraîneur et Ilan, le fils, qui vient cette saison de se voir offrir la chance de s’entraîner avec les pros.

Ilan est arrivé un peu plus tard que Omar à Amiens, car il évoluait dans un club de Dijon. C’est à la demande de Patrice Descamps qu’il a rejoint le centre de formation de l’Amiens Sc et qu’il a évolué régulièrement avec les U19, puis l’équipe de Régional 1 et en fin de saison directement avec les pros. Lors de la dernière rencontre du championnat écoulé, à Troyes, Ilan avait même remplacé Antoine Leautey à quelques minutes de la fin. Depuis qu’il a débuté avec les U19 de l’Asc, Ilan n’ignorait pas que son père Omar venait régulièrement le voir jouer. Et à la maison, avant de passer à table, les deux hommes échangeaient.

«Quand je suis sur le terrain, je fais abstraction du nom que je porte», nous avait signalé Ilan lors de la dernière Assem­blée générale de l’Asc en décembre dernier. «Sur le terrain, c’est moi Ilan qui joue et non mon père. Dans son analyse, mon père est toujours objectif, de même que mon coach Yann Lecoq, qui me fait jouer parce que je le mérite.»

A cette époque, Omar Daf avait mis la pression sur Ilan : il souhaitait qu’avant le foot, il obtienne le Bac. Ce qu’il a réussi au mois de juin. Tout se précipitait alors. Ilan a évolué en R1, puis il était appelé lors du dernier match de Ligue 2 à Troyes. Et depuis le début de la saison, Ilan a intégré le groupe pro, à l’instar d’une bonne dizaine de ses copains qui étaient ses équipiers en R1 ou en U19.

Cette saison, le fils s’entraîne donc sous la direction du papa, Omar. Une situation qui, quoiqu’on puisse penser, n’est pas aussi fréquente. Ces dernières saisons, il y avait le père Pascal et le fils Johan Gastien à Clermont, et le joueur était même le capitaine de l’équipe.

On imagine cette scène où l’entraîneur, qui est le père, s’adresse dans le vestiaire à son capitaine, qui est le fils. Est-ce que le langage serait différent sans ce lien de parenté ? A l’Asc, la situation est un peu différente, car le fils débute vraiment dans la profession, et ce n’était pas le cas avec Johan Gastien qui, en tant que joueur, était plutôt en fin de carrière. On imagine facilement le degré des relations entre le père et le fils, et c’est ce que nous avons justement demandé à Omar samedi dernier, après le match contre le Red Star.

Nous sommes tous convaincus que Omar ne cherche nullement à favoriser son fils, mais plutôt à le conseiller. «Nous faisons la part des choses. Nous avons évidemment des relations de père et fils qui sont habituelles, et je sais que Ilan travaille et qu’il progresse.» Et dans le regard de Omar Daf, c’est le plus important. Il est certes l’entraîneur d’Amiens et donc de son fils Ilan, mais pour lui, c’est un joueur comme un autre. Une situation, répétons-le, pas aussi simple à gérer que cela.

Avec le site du club