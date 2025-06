Par Dieynaba KANE –

Lors d’un panel dans le cadre de la commémoration du 23 juin organisé par le mouvement Y’en a marre, Maurice Sou­dieck Dione, professeur agrégé en Science politique à l’Ugb, s’est exprimé sur les risques d’une dyarchie entre le président de la République et le Premier ministre. Seneweb, qui est revenu sur cette intervention du Pr Dione, informe qu’il a alerté contre les risques de confusion des rôles au sommet de l’Etat. M. Dione soutient que «si les rapports entre le chef de l’Etat et le chef du gouvernement ne sont pas clairement définis, cela pourrait engendrer une dyarchie, source d’instabilité et de blocages institutionnels». De ce fait, rapporte le média en ligne, il a invité à clarifier ce rapport de force à travers une réforme constitutionnelle qui éviterait les chevauchements de prérogatives. «Il faut donner au Président la légitimité populaire, mais sans que son pouvoir ne devienne absolu», a-t-il déclaré.

Outre cette question, Maurice Soudieck Dione a appelé à des réformes structurelles profondes. Il a ainsi plaidé pour «une refonte du statut du procureur, souvent accusé d’être sous l’influence de l’Exécutif, une véritable séparation des pouvoirs et un renforcement de l’indépendance des corps de contrôle de l’Etat». Il a, dans la même veine, déploré «la persistance du mandat de dépôt systématique». Pr Dione plaide pour «une Justice qui protège les citoyens, au lieu d’être un levier de répression politique». «La démocratie, ce n’est pas simplement la règle de la majorité ; c’est aussi la garantie que la minorité puisse jouer pleinement son rôle de contre-pouvoir», a-t-il fait savoir.

Par ailleurs, Maurice Sou­dieck Dione a souligné que le divorce entre les citoyens et les institutions reste aujourd’hui profond. Rejetant le discours selon lequel les blocages institutionnels viendraient du fait que nos textes sont d’inspiration occidentale, il relève que cette thèse n’est qu’un prétexte pour justifier des pratiques antidémocratiques. «L’enjeu n’est pas l’origine des textes, mais la manière dont ils sont appliqués et appropriés par les gouvernants», renseigne-t-il. D’ailleurs, il a rappelé que l’histoire précoloniale du Sénégal, avec des figures comme Souleymane Baal ou les souverains du Sine, du Fouta et d’ailleurs, a incarné, bien avant l’Etat moderne, des formes de limitation du pouvoir.

dkane@lequotidien.sn