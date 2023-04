Avec la reprise des cours après une quinzaine de jours de pause, les menaces pèsent toujours sur l’école à cause des turbulences politico-sociales. Pour la Cosydep, il est important de pacifier l’espace scolaire.

Par Justin GOMIS – Les nuages qui avaient suscité la crainte des autorités, au point de les pousser à anticiper de deux jours les vacances de Pâques, sont loin d’être dissipés, en dépit de la reprise effective hier des cours. Pour parer à toute éventualité, une session d’échanges a été initiée par la Cosydep en réunissant les acteurs de différentes catégories (parents, élèves, Ong, sociologues et psychologues). «En tant que Société civile, nous devons être vigilants et prospectifs pour pouvoir alerter dans le sens de dire qu’il serait essentiel que l’on puisse traverser ce trimestre qui nous sépare des examens de fin d’année scolaire», assure Cheikh Mbow. D’après le Directeur exécutif de la Cosydep, «c’est très difficile et sensible» en ce sens que «cela s’inscrit dans un contexte très difficile» marqué par une instabilité politique dans le pays. Au regard de la relation qui existe entre l’école et la politique, Cheikh Mbow trouve qu’il est essentiel que les acteurs de l’éducation puissent faire entendre leur voix. «Ce sont des millions d’apprenants qui sont impliqués, et même pour ceux qui vont exercer ces élections politiques, ils ont besoin de nos élèves et de nos enseignants. Il y a un retour sur investissement qui est attendu. Ce retour sur investissement, c’est déjà la stabilité dans le système éducatif en cette période», a fait savoir M. Mbow. D’ailleurs, à l’en croire, les débats et échanges ont tourné autour de la période électorale. Un moment choisi pour faire des réflexions et propositions pertinentes dans le système éducatif. Autre justification de cette rencontre, c’est la volonté recherchée de ramener la paix dans le pays. «Sans la paix, les autres secteurs vont être affectés», prévient le Directeur exécutif de la Cosydep. Vu l’imprévisibilité, il lance un appel au chef de l’Etat. «Nous demandons au Pré­sident, garant des libertés individuelles, de conduire toutes les parties prenantes vers la pacification. Car depuis les vacances, le pays est en train de vivre une accalmie. Ainsi, il est important pour lui de poser des jalons qui permettent d’asseoir cette paix et la sérénité dans le système éducatif», dit-il.

Par ailleurs, les acteurs ont aussi indiqué la relation qui existe entre la politique et le syndicalisme. D’après Cheikh Mbow, «ce sont les enseignants qui portaient les combats pendant l’indépendance». Il en fait la genèse : «De même, des partis de Gauche accompagnaient de manière clandestine les luttes, et les premières associations sportives et culturelles avaient été aussi largement soutenues par les enseignants. Les enseignants sont attendus à être aussi très politiques dans le sens d’éclairer et d’accompagner les communautés. Par contre, la Cosydep n’est pas pour la politique politicienne dans l’espace scolaire. Les textes l’interdisent.»

Pour un environnement scolaire apaisé, il est essentiel de mieux «asseoir la relation entre la stabilité politique et l’espace scolaire». Estimant que les élèves sont à la fois cibles et acteurs politiques, car une bonne partie des potaches vont devenir des primo-votants, les acteurs pensent qu’il serait bon de les accompagner afin qu’ils puissent s’acquitter de leurs devoirs civiques. «On demande à ce que les turbulences ne proviennent pas de l’intérieur du système éducatif. Ils souhaitent que le Comité de suivi des accords soit fonctionnel afin de permettre à ce que les questions liées au secteur de l’éducation puissent trouver des réponses. Sinon le système pourrait être fragile et emporté par un tourbillon», prévient Cheikh Mbow.

