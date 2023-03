Le chef de l’Etat sénégalais, Macky Sall, a révélé, vendredi, s’être entretenu par téléphone avec son homologue tunisien, Kaïs Saïed, autour de questions d’intérêt commun.

Le Président du Sénégal dit, à travers un tweet, avoir apprécié les mesures d’apaisement que le chef de l’Etat tunisien a prises dans le «contexte de la situation actuelle». Macky Sall fait notamment allusion aux initiatives prises dernièrement par les autorités tunisiennes pour apaiser une situation engendrée par des propos jugés racistes et attribués au Président tunisien.

Dans un communiqué récemment parvenu à l’Aps, les autorités tunisiennes affirmaient avoir décidé de «faciliter le séjour des étudiants africains sur le territoire tunisien en leur délivrant des cartes de séjour pour une période d’une année et en leur permettant de renouveler périodiquement leurs documents dans un délai approprié».

Dans le même temps, l’attestation de résidence sera prolongée «de trois à six mois», tandis que les départs volontaires seront facilités «pour ceux qui le souhaitent, dans un cadre organisé et en coordination préalable avec les ambassades et missions diplomatiques des pays africains en Tunisie», rapporte la source.

Ces mesures font suite à la controverse suscitée par des propos du Président de la Tunisie, Kaïs Saïed, tenus le 21 février lors d’une réunion du Conseil de sécurité nationale. Il avait prôné des «mesures urgentes» contre l’immigration clandestine et estimé que la présence de «hordes de migrants illégaux» était source de «violence, de crime et d’actes inacceptables».