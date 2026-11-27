Le dossier Starlink aura particulièrement intéressé certains patrons de presse présents au Pencum Sonatel. Le Directeur général Brelotte Ba, ses équipes juridiques et son Comité directeur auront répondu à des questions pour éclairer davantage les responsables des médias sur un dossier polémique.

Le ciel n’a pas de frontières, mais le marché sénégalais des télécommunications a des règles. C’est, en substance, ce que la Sonatel est allée rappeler devant la Chambre administrative de la Cour suprême. Saisie d’un recours pour excès de pouvoir contre l’arrêté ministériel n°038974 du 6 novembre 2025, qui autorisait Starlink Sénégal Suarl, filiale de SpaceX, à fournir de l’internet fixe par satellite pendant cinq ans, la haute juridiction a ordonné le 7 septembre 2026 la suspension de l’exécution de cet arrêté. Elle a estimé, «en l’état de l’instruction», que les moyens soulevés étaient «propres à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée». Début novembre, elle a rejeté la demande de l’Etat qui voulait lever cette suspension.

Lors du Pencum Presse, le Comité de direction de la Sonatel a déroulé son argumentaire sans détour. Le récit qui avait accompagné l’arrivée de Starlink était celui d’un internet porté jusque dans les zones reculées, là où la fibre et les antennes peinent à arriver. Le ministre d’alors, Alioune Sall, avait d’ailleurs présenté l’initiative aux députés comme une pièce du New Deal technologique, avec 5000 kits négociés à prix préférentiel pour connecter gratuitement près d’un million de Sénégalais. La réalité décrite par l’opérateur historique est tout autre. Plus de 75% des abonnés de Starlink se trouveraient en milieu urbain. Le désenclavement promis aurait donc surtout profité aux villes déjà connectées.

Le cœur du litige reste toutefois financier, et les chiffres ont de quoi faire sursauter. Starlink a obtenu sa licence de fournisseur d’accès à internet contre 100 millions de F Cfa, un montant révélé par la publication de son cahier des charges sur le site de l’Artp, et inférieur à ce qu’ont payé de petits fournisseurs sénégalais. En 2017, la Sonatel avait versé 100 milliards de F Cfa à l’Etat pour le renouvellement de sa concession et l’obtention de la 4G. Elle a ensuite payé environ 35 milliards, 34, 5 milliards précisément, pour son ticket d’entrée dans la 5G. Mille fois moins pour l’un que pour l’autre, les acteurs des médias qui se battent pour le paiement des droits voisins par les firmes de Big tech vont frémir face aux facilités faites au géant spatial étatsunien. On ne parle plus d’un écart, mais d’un gouffre ! Il ne s’agit pas de fermer le ciel sénégalais à l’innovation. L’internet par satellite a sa place dans un pays où des villages entiers restent en marge du réseau. Mais l’équité entre opérateurs n’est pas un caprice de rentier. C’est la condition pour que ceux qui investissent des centaines de milliards dans des infrastructures au sol continuent de le faire. Un marché où l’on entre par la grande porte en payant le prix fort, pendant que d’autres passent par la fenêtre pour une poignée de millions, n’est plus un marché. La Sonatel s’est engagée dans une bataille juridique. Le droit sera sûrement dit dans le fond de ce dossier, mais les révélations et informations connues pour l’heure ont de quoi nourrir une peur sur l’incapacité voire l’inaptitude sous nos cieux de protéger nos géants. De surcroît, avec un Etat qui est actionnaire dans l’entreprise.