Actant la scission de la Direction générale des impôts et des domaines (Dgid) en deux pôles distincts, le Conseil des ministres du 25 novembre 2026 a entériné la création d’une Direction générale des domaines, du cadastre et des affaires foncières. Que cherche l’Etat avec cette nouvelle architecture administrative ? Centraliser la gestion des terres, sécuriser les transactions immobilières et endiguer la multiplication des contentieux fonciers à travers le pays ? Autant de questions auxquelles le gouvernement devra répondre pour étouffer la colère des agents des impôts et domaines, qui menacent d’aller en grève pour dénoncer cette réforme.

Par B. SAKHO – C’est un tournant majeur dans l’architecture de l’administration financière et domaniale sénégalaise. Réuni en Conseil des ministres le mercredi 25 novembre 2026 sous la présidence du chef de l’Etat, Bassirou Diomaye Faye, issu lui-même du corps des inspecteurs des impôts et domaines, le gouvernement a adopté le projet de décret portant création de la Direction générale des domaines, du cadastre et des affaires foncières. Cette réforme structurelle acte la scission de l’historique Direction générale des impôts et des domaines (Dgid) en deux pôles distincts -l’un dédié exclusivement à la fiscalité, l’autre au foncier- afin de répondre à l’urgence de la sécurisation des terres et de l’efficacité administrative provoquant la colère des agents de ce service.

Jusqu’ici logées au sein d’une même entité, la mobilisation des recettes fiscales et la gestion du patrimoine foncier de l’Etat prennent désormais des chemins institutionnels séparés. En entérinant la naissance d’une Direction générale des domaines, du cadastre et des affaires foncières, l’Exécutif sénégalais opère une refonte stratégique de son appareil administratif. L’objectif affiché est double : permettre à l’administration fiscale de se concentrer pleinement sur l’élargissement de l’assiette et le recouvrement des impôts, tout en dotant le secteur foncier d’une gouvernance autonome, plus agile et entièrement tournée vers la résolution des crises domaniales.

Centraliser pour mettre fin à l’éparpillement ?

La gestion des terres constitue depuis plusieurs années l’un des dossiers les plus sensibles au Sénégal, marqué par la multiplication des litiges, les chevauchements de compétences, l’occupation anarchique des sols et les lenteurs dans la délivrance des titres. L’ancien modèle, où les services des domaines et du cadastre évoluaient dans l’ombre de la fiscalité pure, montrait ses limites face à la pression urbaine et aux enjeux d’investissement.

En regroupant sous une même coupole l’ensemble des compétences liées aux domaines, au cadastre et aux affaires foncières, cette nouvelle Direction générale vise à centraliser et rationaliser l’action publique. Cette architecture unifiée doit garantir une meilleure coordination entre les différents maillons de la chaîne foncière et mettre un terme à la dispersion des centres de décision.

Au-delà du découpage administratif, les enjeux de cette réforme sont éminemment économiques et sociaux. La nouvelle entité aura pour mission prioritaire de fiabiliser les données cadastrales, un prérequis indispensable pour assainir le marché immobilier et restaurer la confiance des usagers comme des investisseurs.

En modernisant les outils de gestion et en renforçant la traçabilité des opérations, l’Etat entend sécuriser durablement les droits de propriété et les transactions foncières. Aux yeux de l’Exécutif, cette réforme apparaît ainsi comme le levier principal du gouvernement pour tarir la source des contentieux fonciers et moderniser en profondeur la gestion du patrimoine national. Mais elle a provoqué des agents de la Dgid, qui dénoncent une réforme non-concertée.

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