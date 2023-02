L’Unesco annonce qu’elle va attribuer environ 600 millions de francs Cfa, soit 900 000 dollars américains, à 11 projets locaux en Afrique, en Amérique latine et en Asie, en vue de faire progresser l’économie créative. «L’Unesco va attribuer un total de 900 000 dollars, issus de son Fonds international pour la diversité culturelle (Fidc), à 11 projets qui font progresser l’économie créative en 2023», lit-on dans un communiqué de l’agence onusienne chargée de l’éducation, de la science et de la culture. Cette décision a été approuvée lors de la 26e session du Comité intergouvernemental de l’Unesco pour la protection et la promotion de la diversité des expressions culturelles, qui s’est tenue à son siège à Paris du 7 au 10 février, selon le communiqué. Il relève que cette année, les projets du Fidc «couvrent un large éventail d’activités, consistant notamment à amplifier la voix des cinéastes autochtones en Argentine, renforcer la politique culturelle nationale au Ghana, ou encore collecter des données et statistiques sur les industries culturelles et créatives au Pakistan afin de renforcer l’élaboration de politiques pu­bliques». L’Unesco souligne, à ce sujet, sa détermination «à renforcer son soutien au secteur créatif et culturel, qui se remet encore des effets de la pandémie du Covid-19», en droite ligne de la Déclaration adoptée par les pays membres, en septembre dernier, à Mexico (Mexique), à l’issue de la Conférence mondiale sur les politiques culturelles et le développement durable. Cent cinquante Etats réunis pour ce sommet se sont, à l’unanimité, accordés sur une feuille de route commune pour renforcer les politiques publiques dans ce domaine, réaffirmant que la culture doit demeurer un «bien public mondial».

Selon le communiqué, cette Déclaration appelant à renforcer et à adapter les politiques culturelles aux défis contemporains, s’inscrit dans les efforts de l’Unesco visant à «donner la priorité aux initiatives menées en Afrique et dans les Petits Etats insulaires en développement (Pied), et aux projets axés sur les jeunes et l’égalité des genres». «Pour la première fois, le Botswana, l’Egypte, le Ghana et le Pakistan bénéficient du soutien du Fonds international pour la diversité culturelle (Fidc)», note l’agence onusienne, selon laquelle l’appui total du Fidc au secteur culturel et créatif s’élève désormais à 10,3 millions de dollars depuis 2010, répartis entre 140 projets mis en œuvre dans des Etats en développement. Le Fidc, Fonds international pour la diversité culturelle, fait partie de la Convention de l’Unesco sur la protection et la promotion de la diversité des expressions culturelles (2005), ratifiée par 152 parties.

Aps