Le Premier ministre Ousmane Sonko a procédé au lancement du Programme d’appui aux acteurs de l’économie sociale et solidaire (Progress) et des Coopératives productives solidaires (Cps), hier à Koumpentoum.

Le Progress vise «la formalisation, l’encadrement, la structuration et l’appui technique et financier des acteurs de l’Economie sociale et solidaire, afin de valoriser le potentiel économique des terroirs», a expliqué le Pm. Le chef du gouvernement poursuit : «Le programme dont la vocation est la transformation inclusive, va ainsi favoriser la création d’un écosystème propice au développement des micros, des petites, ainsi que des moyennes entreprises qui poursuivent à la fois des objectifs économiques et sociaux.»

Quid des cibles du Progress ? Le Pm cite les groupements de femmes, les Gie agricoles dans le processus de transformation, les Pme artisanales portées par les jeunes, les services, les exploitations familiales, les associations, les mutuelles, les sociétés coopératives et les entreprises sociales. Le Progess, d’après Sonko, tiendra compte des grandes vulnérabilités qui touchent certaines couches, particulièrement les jeunes et les femmes…

Sur les Coopératives productives solidaires, il indique que leur mise en place sera accompagnée d’un package d’appuis pour la structuration en leur permettant de bénéficier de l’agrément d’acteur de l’Ess, la professionnalisation et la labélisation avec le concours des ministères concernés, conformément à la convention signée pour assurer la pré-industrialisation. Le package comprend la mise en réseau et la pérennisation à travers les 4 boutiques de l’Ess. L’objectif sera de faire en sorte que chaque ménage ou le maximum de personnes soient membres d’une coopérative. Le Premier ministre a tenu ainsi à exprimer sa profonde gratitude à tous ceux qui ont rendu possible ce programme.

Par Abdoulaye FALL(Correspondant) – afall@lequotidien.sn