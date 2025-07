Dans le cadre de la gestion du Lac Erhai, une entreprise a été créée pour traiter les déchets. Il s’agit de la société de technologie environnementale Yunnan Shun-feng Sarl. Une visite dans les locaux de l’entreprise a permis aux journalistes et communicants sénégalais en séminaire en République populaire de Chine de mieux comprendre le process.

Créée en 2005, elle s’est spécialisée dans la valorisation des déchets organiques issus de la région. Elle utilise des déchets tels que les déjections animales, les tiges de cultures agricoles, les restes de cuisine, les déchets alimentaires, la vase du réservoir du Lac Erhai, les algues mortes, les boues des stations d’épuration, les sédiments du fond du lac, etc. A partir de ces déchets, l’entreprise produit du biogaz naturel, de l’hydrogène, des engrais organiques, des biofertilisants organiques, des engrais microbiens composites, des engrais à base de chlorure brut… Cette entreprise est entièrement intégrée. Elle couvre la recherche, la production, la vente et la logistique. Elle est devenue une actrice majeure de la protection du Lac Erhai. Après 20 ans de développement, elle compte aujourd’hui 16 filiales, implantées dans chaque comté ou ville de la Préfecture autonome de Dali, dont 4 à Dali même, et emploie près de 2473 personnes.

L’entreprise est également à l’origine de la création de deux associations : l’Association pour la promotion de la protection du Lac Erhai et l’Association de l’industrie des engrais organiques du Yunnan. Elle est cotée sur le marché boursier chinois New Third Board sous le nom d’Erhai Environmental Protection.

L’entreprise a obtenu la certification de qualification de niveau A délivrée par les organismes nationaux d’inspection de la qualité, ainsi que six certifications internationales Iso. Elle a ainsi été reconnue comme unité de démonstration provinciale du «corridor de la qualité» du Yunnan. Le centre a successivement établi des mécanismes de coopération à long terme, efficaces et intégrés entre la production, l’enseignement et la recherche avec plusieurs institutions et universités prestigieuses, notamment l’Université agricole de Chine (équipe de l’académicien Zhang Fusuo), l’Académie chinoise des sciences agricoles, l’Université Jiaotong de Shanghai, l’Institut de formation au développement agricole vert du bassin du Lac Erhai… A ce jour, le centre a développé 104 brevets technologiques adaptés au développement de l’entreprise. Les déchets sont acheminés de manière autonome jusqu’aux stations de collecte.

Des accords ont été signés avec les producteurs de déchets afin d’organiser le transport planifié, ce qui a permis une utilisation complète des déchets d’élevage dans le bassin du Lac Erhai.

Dans les douze comtés et villes de la Préfecture de Dali, les déchets de cuisine sont collectés et traités quotidiennement, sans retard, garantissant une couverture totale en matière de collecte et de traitement. Pour les zones humides, les réservoirs, les zones écologiques tampon et les zones rouges du Lac Erhai, les herbiers morts et desséchés sont pris en charge dans un système intégré de gestion, nettoyage, ramassage, collecte, transport et stockage.

Dans le cadre de la participation à la classification des déchets, l’entreprise assure pour tous les types de déchets organiques du bassin du Lac Erhai, un traitement complet, en chaîne, sur tout le cycle de vie, avec une gestion rigoureuse de bout en bout.

Plus de 3 millions de tonnes collectées

Actuellement, l’entreprise a collecté et traité environ trois millions de tonnes de déchets organiques dans le bassin du Lac Erhai, assurant une valorisation totale de ces déchets.

Chaque année, cela permet une réduction des émissions de CO₂ de près de 400 000 tonnes, la génération de revenus d’environ 20 millions de yuans issus du marché de la compensation carbone. Ce travail a joué un rôle crucial dans la protection du Lac Erhai. Lors de la production d’engrais organiques solides et d’engrais à base de chlorure brut, le résidu issu de la méthanisation est utilisé pour fabriquer divers engrais organiques liquides spécialisés. Le biogaz généré pendant le processus de production est réparti comme suit : une partie est utilisée comme énergie verte pour alimenter les chaudières à vapeur de l’entreprise, une autre est envoyée à l’usine de production d’électricité au biogaz pour la génération d’électricité, une dernière partie est transformée en gaz naturel biologique, destiné à l’usine de production d’hydrogène (comme matière première), ainsi qu’aux stations de ravitaillement en gaz pour alimenter les taxis. Les systèmes de transport, de traitement, de valorisation des ressources, de promotion des produits, de recherche et d’innovation, de gestion autonome mis en place, ainsi que les garanties politiques accordées par le gouvernement, ont permis de créer une plateforme, une équipe et une entreprise autour d’un nouveau modèle de protection du Lac Erhai, fondé sur une gestion intégrée, complète, sur toute la chaîne, tout au long du cycle de collecte et de traitement. Ce modèle a donné naissance à une approche industrielle complète pour la valorisation intégrale des déchets organiques dans le bassin du Lac Erhai, appelée modèle Shunfeng Erhai. Ce modèle est reproductible, transférable et exemplaire, et joue un rôle essentiel dans la protection du Lac Erhai et le développement agricole durable.

Le ministère de l’Agriculture et des affaires rurales de Chine l’a reconnu comme faisant partie des cinq modèles-types nationaux de gestion des sources de pollution agricole, et l’a promu à l’échelle nationale.

Dans le cadre de la construction de villes sans déchets en Chine, le ministère de l’Ecologie et de l’environnement l’a également sélectionné comme l’un des neuf modèles innovants nationaux à diffuser dans tout le pays.

Il s’agit du tout premier modèle innovant promu au niveau national par la province du Yunnan dans le cadre de cette politique.

Le modèle a en outre été intégré à un projet national pilote de normalisation de l’économie circulaire, et a reçu les éloges et la reconnaissance de l’ensemble de la société, avec une large couverture médiatique assurant sa diffusion.

dialigue@lequotidien.sn