Le ministère de l’Education nationale et celui des Forces armées ont signé une convention de partenariat pour le renforcement de l’éducation au civisme et à la citoyenneté. Cette initiative s’inscrit dans une nouvelle vision à travers le concept «Nithe» (Nouvelle initiative pour la transformation humaniste de l’éducation) basé sur l’éducation aux valeurs et à la citoyenneté.Par Badé SECK –

C’est dans une ambiance empreinte de solennité que les ministres de l’Education nationale et des Forces armées ont signé une convention de partenariat. Il s’agit d’un accord qui marque une nouvelle étape dans la coopération historique et multiforme entre l’Armée et l’Education nationale dans l’éducation au civisme et à la citoyenneté. Ce partenariat, estime le ministre de l’Edu­cation nationale, témoigne de l’engagement commun à bâtir un avenir meilleur pour la jeunesse du pays, en conjuguant tous les efforts autour de piliers essentiels de la République : la défense nationale, l’éducation et la formation. Moustapha Mamba Guirassy rappelle que l’avènement des Lycées Nation-Armée pour la qualité et l’équité (Lynaqe) de Kaffrine et Sédhiou marque une étape dans ce processus. «Nous franchissons une nouvelle étape dans l’éducation au civisme et à la citoyenneté qui s’insère harmonieusement dans notre nouvelle vision à travers le concept «Nithe»», note M. Guirassy.

En signant la convention, les deux ministres ont indiqué que ce partenariat s’inscrit pleinement dans l’esprit du concept Nation-Armée, en formant des jeunes disciplinés, engagés et prêts à servir leur pays. Pour M. Guirassy, l’un des enjeux les plus pressants demeure, pour son département, l’amélioration de l’environnement scolaire et des conditions d’apprentissage. Il s’est félicité du rôle déterminant que l’Armée a toujours joué lorsque l’école sénégalaise en avait besoin. «Aujourd’hui, en posant ensemble les bases de ce nouveau partenariat, nous renforçons l’impact de nos actions au service de la jeunesse et du développement national», conclut le ministre de l’Education nationale.

Conscient de l’enjeu du partenariat, le ministre des Forces armées s’engage à ne ménager aucun effort pour relever les défis. Général Birame Diop s’est félicité de la confiance et l’estime à l’égard des Forces armées, qui se traduit par sa volonté permanente d’explorer toutes les possibilités de collaboration entre les deux départements afin de renforcer le secteur de l’éducation dans notre pays. Le Général a, auparavant, rappelé le rôle du génie militaire dans la réhabilitation des établissements scolaires lors de caravanes sur l’ensemble du territoire, de même que «la collaboration exemplaire au niveau de notre école d’excellence, le Prytanée militaire de Saint-Louis». «Cette coopération entre les deux ministères découle de la conviction profonde que nous partageons et que les Forces armées, par les valeurs qu’elles portent, leur organisation et leurs capacités, peuvent apporter une contribution déterminante à la politique d’éducation de notre pays», indique B. Diop.

Il estime que les Forces armées peuvent apporter une plus-value certaine dans des domaines tels que l’enseignement et la formation, l’encadrement et le mentorat, les formations spécifiques, les activités extrascolaires. Et tout cela est en train d’être expérimenté au niveau des lycées Nation-Armée.

Le ministre des Forces armées a en outre réitéré son engagement à ne ménager aucun effort pour donner l’opportunité de construire un avenir meilleur pour tous les élèves du Sénégal. «Je peux vous assurer ici, M. le ministre de l’Education nationale, que les Forces armées vous apporteront leur soutien constant dans la réalisation de cette noble ambition», a-t-il lancé. Au cours de la cérémonie de signature, les deux ministres ont rappelé la coopération historique et multiforme entre l’Armée et l’Education nationale, se traduisant notamment par l’intervention de différentes structures de l’Armée nationale, à l’image du génie militaire, dans la construction et la réhabilitation d’infrastructures scolaires. Un appel pressant a été lancé à l’endroit de toutes les parties prenantes pour la construction d’une école plus forte et un Sénégal juste et prospère à l’horizon 2050.

bseck@lequotidien.sn