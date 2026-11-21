Face à la dégradation avancée des bâtiments de leur établissement, les enseignants du Lycée d’application Thierno Seydou Nourou Tall refusent l’éclatement de leurs effectifs entre plusieurs sites. Ils conditionnent la reprise des cours à la réunion de toutes les classes dans un même cadre sécurisé.

Par Justin GOMIS – Les enseignants du Lycée d’application Thierno Seydou Nourou Tall ont organisé, hier, une conférence de presse pour dénoncer les conditions précaires dans lesquelles ils dispensent actuellement leurs cours. Cette crise liée à la rénovation de l’établissement et au relogement des élèves ne date pas d’hier, mais elle a atteint son paroxysme après le détachement d’un bloc de pierre du bâtiment B. «Depuis l’année dernière, nous vivons une situation particulièrement difficile. Le bloc scientifique, qui abrite deux salles de laboratoire, a commencé à présenter des signes de fragilité dès l’an passé et a dû être mis en quarantaine. Nous avons alors sollicité la directrice de l’Ecole de police, qui a bien voulu mettre trois salles de classe à notre disposition pour accueillir les élèves de terminale S», a expliqué Jean-Philippe Sarr, professeur de français au sein de l’établissement.

Les cours se déroulaient donc sur deux sites proches l’un de l’autre : le lycée et l’Ecole de police. Mais la situation s’est aggravée le vendredi 7 novembre, lorsque les structures du bâtiment B ont commencé à céder. «Dieu merci, personne ne se trouvait sur les lieux au moment de l’incident. Si cela s’était produit pendant les heures de cours, les conséquences auraient pu être dramatiques et notre responsabilité aurait été directement engagée», a souligné l’enseignant.

Pour tenter de sauver l’année scolaire, les professeurs ont cherché à poursuivre les enseignements dans le bâtiment A, mais celui-ci s’est révélé tout aussi vétuste. «Les deux bâtiments se trouvent dans un état de dégradation similaire», a déploré Jean-Philippe Sarr. A la suite de la décision de l’administration de fermer l’établissement, il a été demandé aux enseignants de rejoindre le complexe scolaire El Hadji Bibi Ndiaye, situé à l’angle des avenues Faidherbe et Lamine Guèye. Une option que le corps professoral ne rejette pas, par souci pour l’avenir des élèves, mais qu’il soumet à des conditions strictes : «Il faut impérativement que les conditions matérielles, sociales et pédagogiques soient réunies.»

Le principal blocage réside dans la capacité d’accueil. «On nous demande de dispenser les cours dans seulement 24 salles de classe, alors que notre lycée compte 34 salles pédagogiques. Mathématiquement, il est impossible de répartir nos effectifs dans un tel espace», a martelé M. Sarr. Pour combler ce déficit, l’administration propose de maintenir les neuf classes scientifiques au lycée scientifique de Grand-Dakar, tandis que le reste des élèves serait transféré à Bibi Ndiaye.

Une solution catégoriquement rejetée par les professeurs, qui rappellent avoir déjà dû naviguer entre trois sites en début d’année (le Lycée Seydou Nourou Tall, le Lycée scientifique de Grand-Dakar et l’Ecole de police). «Cela signifierait que les enseignants et les élèves seraient obligés de faire constamment la navette entre Bibi Ndiaye et Grand-Dakar. Nous ne pouvons plus continuer à fonctionner sur deux sites différents», a insisté le porte-parole. Tout en reconnaissant que le complexe Bibi Ndiaye offre de meilleures garanties, les enseignants préviennent qu’ils ne reprendront pas le chemin des classes tant que l’ensemble de leurs effectifs ne sera pas regroupé dans des conditions normales.

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