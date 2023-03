C’est la fin du projet «Déci­dons d’une éducation pour les enfants handicapés par des choix libres et une approche inclusive de qualité» (Deecliq). Et tout le monde espère un déclic dans la prise en charge des besoins scolaires des personnes vivant avec un handicap. Après deux ans d’accompagnement du ministère de l’Education nationale dans la politique d’éducation inclusive, les différents acteurs évaluent les résultats. Selon Emilia Vavas­sori, représentante légale d’Acra, le projet vise à renforcer, en complémentarité avec le ministère de l’Education nationale, l’offre d’éducation inclusive au Sénégal à travers une amélioration de la qualité de l’éducation sur la base des standards internationaux, un renforcement institutionnel et la participation communautaire. Elle a rappelé que le projet Deecliq est entièrement financé par l’Agence italienne pour la coopération au développement (Aics) à hauteur de 1, 4 million d’euros, pour une durée de 24 mois. Le projet cible 69 écoles dans les 5 régions de Sédhiou, Kolda, Kaolack, Kaffrine et Dakar dont 27 établissements dans les inspections d’Aca­démie de Dakar, Rufisque et Pikine-Guédiawaye.

Revenant sur les acquis du projet, Emilia Vavassori a rappelé que Deecliq a été conçu sur trois axes. D’abord le renforcement de l’offre des services du ministère de l’Education nationale à travers la formation des fonctionnaires-clés. Il a permis de former 58 fonctionnaires du ministère sur le handicap et 150 formateurs de la Fastef ont aussi bénéficié d’une formation en éducation inclusive. 98 journalistes l’ont été également… Ensuite la mobilisation communautaire, des autorités locales et des organisations de la Société civile qui, à travers une campagne de sensibilisation d’envergure nationale et des actions de plaidoyer, a permis de lutter contre les préjugés qui font partie des goulots d’étranglement empêchant la scolarisation des enfants handicapés.

Au total, 117 activités de sensibilisation ont été réalisées. Elles ont permis de toucher plus de 2 millions 800 mille personnes à travers une campagne de sensibilisation dans les cinq régions d’intervention où 3 mille 294 enfants handicapés ont été identifiés et 543 ont bénéficié d’un suivi individuel. Un référentiel de formation en éducation inclusive a été élaboré, 725 kits de matériel pédagogique adapté ont été remis aux nécessiteux.

Et enfin, l’amélioration de la qualité des enseignements-apprentissages à travers la formation des formateurs, l’activation d’un Master en éducation inclusive et la distribution du matériel pédagogique adapté aux besoins des enfants.

Le président de la Fédération sénégalaise des associations de personnes handicapées (Fsaph), Moussa Thiaré, dans son intervention, a salué les efforts consentis par le gouvernement et ses partenaires pour le développement de l’éducation inclusive. «Nous avons beaucoup appris aussi bien dans la conception, dans la mise en œuvre que dans la capitalisation», s’est-il félicité. Il a par la suite rappelé que l’éducation est un droit, et la réalisation de celui-ci nécessite une synergie de tous les acteurs.

Le projet Deecliq a permis d’identifier ensemble les défis à relever. Pour M. Thiaré, l’éducation, telle qu’elle est conçue, ne permet pas à tous les enfants d’aller à l’école. L’autre défi, poursuit le président de la Fsaph, est d’harmoniser les interventions et mettre fin à la stigmatisation et la discrimination des personnes handicapées.

Venu représenter le ministre de l’Education nationale, M. Sène a indiqué que le projet Deecliq a été d’un apport considérable pour le ministère par rapport à l’élaboration d’un document stratégique de politique d’éducation inclusive. Dans son discours, il a demandé aux différents partenaires du ministère de s’engager pour capitaliser les bonnes pratiques du Deecliq.

Baraldi Valentina, représentante de l’Agence italienne pour la coopération au développement, a invité «tous les acteurs de l’éducation à se mobiliser pour donner plus de chance aux enfants en situation de handicap de bénéficier d’une éducation inclusive de qualité».

Par Badé SECK – bseck@lequotidien.sn