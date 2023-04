Le ministre de l’Education nationale a présidé, lundi, la remise des prix aux lauréats des Olympiades nationales de mathématiques dont la finalité est de développer chez les élèves, l’amour de cette discipline et le goût de la recherche. Cette année, le ministre des Forces armées, Me Sidiki Kaba, a été offert en exemple aux récipiendaires.

Par Badé SECK – Ramatoulaye Kane et Ameth Babou, élèves respectivement au Prytanée militaire de Saint-Louis et au Collège Margaritte de la Vieille ville, sont sacrés reine et roi des Olympiades nationales de mathématiques. Ils ont été choisis à l’issue d’un concours sélectif. «C’était vraiment un plaisir de représenter mon académie, je pense que les autorités éducatives et mes parents seront fiers de moi. Je dédie cette consécration à toute la population de Saint-Louis, à mon école», se félicite la reine. Pour la compétition panafricaine, Ramatoulaye Kane compte redoubler à nouveau d’efforts pour représenter dignement le Sénégal au Rwanda. Quant au roi, il a indiqué l’importance des filières scientifiques dans ce 21ème siècle. Pour Ameth Babou, c’est un travail de longue haleine qui a justifié cette distinction de roi des Olympiades nationales de mathématiques.

L’édition 2022 a ciblé 9508 élèves des classes de 5ème et 4ème, répartis dans les 16 académies du Sénégal ; parmi ces élèves, 58, 71% sont des filles. A la fin du processus de sélection, huit académies ont été représentées à la compétition nationale. Il s’agit de Dakar, Pikine-Guédiawaye, Rufisque, Louga, Saint-Louis, Fatick, Kaolack et Ziguinchor. L’objectif du ministère de l’Education nationale est la promotion des disciplines scientifiques. Le gouvernement du Sénégal, avec l’appui de ses partenaires, est en train de poser beaucoup d’actes pour promouvoir les disciplines scientifiques. Il s’agit de la construction, la réhabilitation et l’équipement de 20 blocs scientifiques et technologiques, de la généralisation de l’enseignement des sciences physiques, du développement de la carte des lycées scientifiques, Lycée de Diourbel mais aussi avec la finalisation dès octobre prochain de deux lycées d’intégration nationale pour l’équité de la qualité.

Le ministre de l’Education nationale a d’abord encouragé et félicité les lauréats pour leur brillant parcours tout au long du processus. «Il y a de quoi être fier de vous chers lauréats, vous qui êtes les meilleurs du Sénégal parmi vos pairs dans le domaine des mathématiques. On doit être fier surtout pour le travail acharné et tous les sacrifices consentis pour en arriver là», a lancé Cheikh Oumar Anne. Le ministre a ensuite exhorté les élèves à persévérer dans cette dynamique d’exceller dans les filières et séries scientifiques dont la promotion constitue aujourd’hui une priorité absolue pour le gouvernement du Sénégal.

Le ministre de l’Education nationale a rappelé sa volonté de traduire la volonté du président de la République, faisant suite aux conclusions des Assises de l’éducation et de la formation, et à l’issue du Conseil présidentiel ayant statué sur les modalités d’application de ces conclusions, de «réorienter le système éducatif vers les mathématiques, les sciences, les technologies, le numérique et l’entrepreneuriat». L’organisation de ces olympiades de mathématiques, selon C.O. Anne, est donc en droite ligne de la vision du Président Macky Sall, qui est hautement conscient de la nécessité de promouvoir les mathématiques, les sciences et la technologie pour mieux faire face aux défis qui se posent à nous dans notre volonté de bâtir un Sénégal émergent à l’horizon 2035, par le biais du Plan Sénégal émergent (Pse).

C’est d’ailleurs pour cette raison, indique le chef du département de l’Education nationale, que le gouvernement, avec l’appui de plusieurs partenaires au développement, est en train de poser bon nombre d’actes aptes à promouvoir ces disciplines. Il s’agit, par exemple, de la construction, la réhabilitation et l’équipement de 28 Blocs scientifiques et technologiques (Bst) pour un montant total de 9, 3 milliards F Cfa, de la généralisation de l’enseignement des sciences physiques depuis 2017, de l’équipement des établissements scolaires en matériels scientifiques, notamment des laboratoires mobiles pour la pratique de l’expérimentation dans les enseignements/apprentissages, et de l’institutionnalisation des Olympiades de mathématiques.

Promotion des sciences

La deuxième édition des Olympiades nationales de mathématiques a comme parrain Me Sidiki Kaba. Un choix dû, selon le ministre de l’Education nationale, à son engagement au service de l’éducation. «Je voudrais remercier très sincèrement le parrain de cette édition, Me Sidiki Kaba, ministre des Forces armées, pour tous les efforts déployés en vue de la réussite de cette cérémonie», a déclaré Cheikh Oumar Anne.

Un choix que le ministre des Forces armées considère comme un privilège. S’adressant aux lauréats, Me Sidiki Kaba les a exhortés au travail et à l’abnégation. «Chers enfants, battez-vous pour assurer la relève de ces dignes filles et fils du pays, notamment dans les disciplines scientifiques. Développez davantage vos capacités scientifiques en évitant de tomber dans les travers de la facilité qu’offrent les smartphones et autres nouvelles technologies», a invité le parrain.

Dans son discours, Sidiki Kaba a fait savoir que le Sénégal a plus que jamais besoin de scientifiques qui confirment tout le temps dans l’excellence et il considère ces élèves, à partir de ce jour, comme une partie de cette grande pépinière de notre Nation se dirigeant résolument vers l’émergence à l’horizon 2035, sous sa nouvelle identité de pays pétrolier et gazier.

Il faut noter qu’une Equipe nationale est sélectionnée pour représenter le Sénégal, du 13 au 22 mai 2023, aux Olympiades panafricaines au Rwanda.

bseck@lequotidien.sn