Le ministère de l’Education nationale a procédé à la réception d’un lot de matériels didactiques remis par Michael Raynor, ambassadeur des Etats-Unis au Sénégal, en présence de représentants de la communauté éducative, notamment des enseignants, associations de parents d’élèves, autorités municipales, etc. La cérémonie de remise du matériel s’est tenue dans l’enceinte de l’école Amadou Diagne Woré, située à l’Inspection de l’éducation et de la formation (Ief) de Grand-Dakar.Par Badé SECK –

Ce sont plus de 15 millions de matériels didactiques dans 6 langues nationales et en français qui seront produits pour le système éducatif sénégalais. Ce matériel, qui concerne à la fois le préscolaire et l’élémentaire, est constitué de 23 600 guides de l’enseignant, 565 233 manuels de l’élève, 2858 planches alphabétiques pour le cycle élémentaire et 2712 guides de l’éducateur, 25 mille 595 albums de l’élève, 25 mille 595 cahiers d’activités pour le préscolaire.

En effet, l’Usaid a conclu un accord de partenariat avec le gouvernement du Sénégal pour appuyer le ministère de l’Education nationale dans l’opérationnalisation du Modèle harmonisé d’enseignement bilingue au Sénégal (Mohebs). Cet accord se matérialise par la mise en œuvre du programme Renforcement de la lecture initiale pour tous (Relit) dont l’objectif principal est d’améliorer de manière durable les performances scolaires grâce à un enseignement-apprentissage de haute qualité, basé sur l’utilisation des langues nationales à côté du français, langue seconde.

Pour atteindre les objectifs de qualité assignés au programme, Relit a mis à la disposition des acteurs du matériel didactique constitué de guides de l’enseignant, d’outils de l’élève et de planches alphabétiques pour l’élémentaire, et de guides de l’éducateur, d’albums de lecture et de cahiers d’activités pour le préscolaire, pour le compte de l’année scolaire 2023-2024.

M. Michael Raynor, ambassadeur des Etats-Unis au Sénégal, a rappelé que depuis 1960, le gouvernement des Etats-Unis, par l’intermédiaire de l’Agence des Etats-Unis pour le développement international, l’Usaid, travaille en partenariat avec le Sénégal en s’associant aux initiatives de développement que le pays a lui-même lancées.

Conçu sur la base des options méthodologiques découlant des orientations du Modèle harmonisé d’enseignement bilingue au Sénégal (Mohebs), ce matériel didactique permet, selon le Secrétaire général du ministère, d’une part, aux élèves de disposer des supports d’apprentissage nécessaires à l’amélioration de leurs performances scolaires, et d’autre part, à l’enseignant de faciliter sa pratique de classe. «Nous sommes persuadés que l’utilisation de nos langues nationales comme premières langues d’enseignement et leur aménagement à côté du français, langue seconde, sont une alternative crédible pour faciliter les autres apprentissages et améliorer les performances de nos élèves», a déclaré Mme Khady Diop Mbodj. Elle a rendu un hommage mérité à l’Usaid pour sa contribution enrichissante dans la consolidation d’une école sénégalaise de qualité.

Mme Mbodj a enfin invité enfin tous les acteurs à renforcer la synergie des interventions pour donner corps à la vision clairvoyante qui ambitionne de faire de notre système éducatif un outil adapté de développement économique, social et culturel.

S’inscrivant dans la même dynamique, Relit a non seulement étendu l’approche de l’enseignement bilingue en couvrant le domaine langue et communication du curriculum de l’éducation de base (langage, lecture et production d’écrits), mais le programme a également réalisé une extension sur les plans linguistique (enrôlement de deux nouvelles langues que sont le sooninke et mandinka) et géographique avec l’intégration des académies de Tambacounda et de Kédougou dans le dispositif. Le programme a, par ailleurs, introduit une approche bilingue holistique à la grande section du préscolaire dans les nouvelles régions. Dans les académies de Dakar, des écoles pilotes ont aussi été enrôlées.

