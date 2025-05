«L’économie circulaire», «les exigences du marché carbone et de la finance durable», «l’efficacité énergétique et le développement de projets solaires photovoltaïques». Tels sont les aspects sur lesquels porte la session de formation et de renforcement de capacités des entreprises, des banques et institutions financières, des acteurs institutionnels, organisée du 22 au 23 avril 2025 à Thiès, dans le cadre du projet d’animation du Centre de production propre, par le Bureau de mise à niveau des entreprises (Bmn) et The African climate foundation (Acf). «Nous lançons une série de sessions de formation pour accompagner les entreprises à mettre en place des systèmes de production propre», indiquent Madame Bâ Fatou Guillana, directrice du Bureau de mise à niveau des entreprises (Bmn), et Lamine Cissé, représentant de The African climate foundation (Acf) au Sénégal. Mme Bâ rappelle qu’en 2014, le Bmn a intégré le Réseau mondial des centres de production propre (Recpnet) qui regroupe plus de 70 pays membres.

Elle est revenue sur la mission du Centre de production propre du Sénégal, qui est de renforcer les capacités des experts nationaux, des entreprises et des institutions financières, de faire de l’assistance technique aux Pme par le biais des méthodes Recep (Res­sources efficiency and cleaner production), de promouvoir le partage de bonnes pratiques et le transfert de technologies durables.

Le Bureau de mise à niveau a signé un accord de financement avec The African climate foundation pour l’animation de son Centre de production propre (Cpp). Lamine Cissé de préciser que The African climate foundation (Acf) soutient des interventions à la croisée du changement climatique et du développement durable, qui permettront une transformation socio-économique à long terme et un développement inclusif en Afrique.

Le marché carbone et la transition énergétique pouvant être des leviers essentiels pour la mise en œuvre de la Con­tribution déterminée nationale (Cdn), l’accord de financement avec Acf, selon la directrice du Bmn, se traduit par des sessions de formation sur ces sujets, ainsi qu’une mission de benchmarking pour s’inspirer de l’expérience d’autres centres de production propre.

