Réunis jeudi à Dakar autour de la Société nationale de recouvrement, magistrats, greffiers, avocats et huissiers ont été invités à bâtir une chaîne de recouvrement plus fluide. Son Directeur général, Papa Ibrahima Senghor, veut une Snr «moderne, performante et incontournable», sans sacrifier la légalité.

Par Malick GAYE – Pour la Société nationale de recouvrement (Snr), la question n’est plus de savoir si elle doit changer, mais comment. Au Noom Hotel, le Directeur général, en poste depuis août, a posé le diagnostic : créée en 1991, l’institution ne peut atteindre seule ses objectifs. «Un franc recouvré est un franc qui peut contribuer au financement de nos politiques publiques», a rappelé Papa Ibrahima Senghor, faisant du recouvrement des créances de l’Etat un enjeu de souveraineté économique. Le constat est lucide. Lenteur des procédures, accès difficile à l’information judiciaire, suivi défaillant des procédures collectives, identification et sécurisation des actifs, contentieux fonciers : autant d’obstacles qui laissent des créances à l’état de «droits théoriques». Le Dg a toutefois écarté toute logique d’accusation. Il ne s’agit ni de réclamer des facilités ni de toucher à l’indépendance de la justice, mais de comprendre les contraintes de chacun.

Cinq chantiers ont été fixés. Le premier vise des relations plus fluides avec les juridictions et les greffes. Le deuxième porte sur les procédures collectives, de la déclaration des créances au suivi des liquidations, pour éviter les pertes d’opportunités liées aux délais. Le troisième concerne la sécurisation juridique des poursuites (titres exécutoires, avis à tiers détenteur, saisies), en articulation avec le droit Ohada. Le quatrième touche la réalisation des actifs et du patrimoine immobilier, loyers et mutations de titres fonciers compris. Le cinquième prévoit des points focaux, des cadres de concertation périodiques et, si possible, un partage sécurisé d’informations. La Snr s’est aussi tournée vers elle-même. «Nous devons commencer par nous-mêmes», a affirmé son patron, promettant de mieux documenter les créances, de renforcer l’expertise juridique, de suivre plus finement les dossiers et d’instaurer une «culture du résultat». Cette autocritique, rare dans une institution publique, conditionne la crédibilité de la démarche. Reste l’épreuve du concret. Papa Ibrahima Senghor attend des recommandations «précises, réalistes et directement applicables» et un cadre permanent de concertation, pour que les conclusions ne dorment pas dans un rapport. Le critère de réussite annoncé n’est pas le nombre de communications, mais les changements de pratiques. Le défi est d’aller plus vite sans fragiliser les procédures : «Nous voulons surtout recouvrer mieux.» Indicateurs, délais et calendrier diront si cette journée aura été un tournant.

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