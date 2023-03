Tous naissent égaux en droits et en devoirs, disent tous les législateurs du monde. Mais la Banque mondiale déclare qu’à ce jour, dans de nombreux pays, l’égalité entre les hommes et les femmes n’est pas de mise. Et elle affirme que si cette situation ne change pas, le développement, ou si l’on veut l’émergence comme on commence à l’appeler maintenant, serait encore un mirage pour beaucoup de pays. Mais il semble que nous n’avons pas à désespérer. L’institution de Washington reconnait elle-même que, pour l’année écoulée, le Sénégal fait partie des 7 pays africains qui ont le plus fait avancer les droits des femmes.