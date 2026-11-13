Le pape Léon XIV a porté son choix sur Son Excellence Monseigneur Martin Boucar Tine, jusqu’ici évêque de Kaolack, pour diriger le diocèse de Thiès. L’annonce a été faite ce jeudi 12 novembre 2026 par la Nonciature apostolique au Sénégal. Son installation officielle est prévue le 19 décembre prochain à la cathédrale Sainte-Anne.

Le siège épiscopal de Thiès a désormais un nouveau pasteur. Dans un communiqué officiel publié ce jeudi 12 novembre 2026 à Dakar, la Nonciature apostolique au Sénégal a annoncé que Sa Sainteté le pape Léon XIV a nommé Son Excellence Monseigneur, Martin Boucar Tine, au poste d’évêque de Thiès. Jusqu’à cette nomination, le prélat occupait la charge d’évêque du diocèse de Kaolack. Cette décision met fin à une période de vacance du siège épiscopal de Thiès, durant laquelle l’Administration pastorale du diocèse était assurée par le révérend Monseigneur Albert Sène, en qualité d’administrateur diocésain.

Poursuivre l’œuvre de ses prédécesseurs

Selon la représentation diplomatique du Saint-Siège au Sénégal, Mgr Martin Boucar Tine arrive à Thiès fort d’une «riche expérience épiscopale» et d’un «engagement profond au service de la mission de l’Eglise». Le Saint-Père lui confie ainsi la responsabilité de poursuivre et d’enrichir l’œuvre de ses prédécesseurs dans une circonscription ecclésiastique décrite comme une terre «marquée par la ferveur de la foi et le dialogue».

La Nonciature apostolique a également formulé le vœu que ce nouveau ministère s’inscrive dans un esprit de communion et de fidélité, en étroite collaboration avec le clergé, les communautés religieuses ainsi que l’ensemble des fidèles laïcs du diocèse.

Installation prévue le 19 décembre 2026

Les fidèles de Thiès ont déjà rendez-vous pour accueillir officiellement leur nouveau pasteur. La cérémonie d’installation canonique de Mgr Martin Boucar Tine se tiendra le samedi 19 décembre 2026 en la cathédrale Sainte-Anne de Thiès.

Par ailleurs, afin d’assurer la continuité pastorale dans son ancien diocèse, Mgr Martin Boucar Tine continuera d’assumer la charge d’administrateur apostolique du diocèse de Kaolack, dans l’attente de la nomination et de la prise de possession canonique de son successeur.