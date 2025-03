«A Thiès, les directives du président de la République quant à l’application des prix ne sont malheureusement pas respectées. Malgré les subventions, tous les efforts du gouvernement pour stabiliser les prix, la spéculation est très forte. Grossistes, demi-grossistes et détaillants se renvoient la balle.» Ce constat est du président de l’antenne régionale de Sos Consommateurs/Thiès, qui analyse l’approvisionnement du marché en denrées de première nécessité et les prix en ce mois béni de Ramadan et de Carême. El Hadji Ciré Bally Diallo, par ailleurs vice-président national Sos Consom­mateurs, et ses camarades disent avoir pris le temps de «faire des investigations» et ont constaté que «le marché est très bien approvisionné».

Ils rappellent que le chef de l’Etat a donné des instructions pour que les prix homologués soient respectés. Malheureuse­ment, déplore le consumériste, «certains commerçants véreux font tout pour annihiler les efforts du gouvernement pour des intérêts purement pécuniaires». Face à cette situation, il demande aux responsables du Service régional de commerce de sévir. «L’Etat doit renforcer les moyens matériels et humains des services de contrôle du Commerce pour que leur mission soit faite de manière durable et efficace», plaide le vice-président de Sos Consommateurs. Il dit avoir également constaté que le marché est bien approvisionné en pomme de terre et en oignon, mais la qualité laisse à désirer. Ainsi souhaite-t-il que les autorités compétentes encadrent les producteurs d’oignons et de pommes de terre.

«Des commerçants véreux profitent des moments de Carême et de Ramadan pour inonder nos marchés de produits impropres à la consommation. La vigilance s’impose donc, parce que nous sommes dans un moment de forte consommation, mais également de risques par rapport à la santé du fait de ces produits alimentaires impropres à la consommation», alerte M. Diallo. Et d’inviter les autorités compétentes à «veiller à un approvisionnement du marché en produits de qualité».

Par Cheikh CAMARA – Correspondant