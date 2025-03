L’argument selon lequel le Plan d’actions prioritaires 3 du Plan Sénégal émergent (Pse) a été conçu sans le privé ne sera pas de rigueur si ce dernier venait à ne pas avoir l’effet escompté. Le ministère de l’Economie, du plan et de la coopération a tenu à faire du secteur privé une partie prenante de l’élaboration de la politique économique sénégalaise pour les 5 prochaines années.Par Malick GAYE –

Le renforcement de la résilience économique à travers un développement endogène, le développement du secteur industriel, l’accroissement du niveau et de l’efficacité des investissements dans l’économie, la promotion des secteurs porteurs de croissance, d’innovation et pourvoyeurs d’emplois, l’augmentation de la valeur ajoutée des produits exportés, le renforcement de l’accès aux productions et l’optimisation des infrastructures et services numériques ! Voilà, entres autres terrains, où le secteur privé est appelé à assumer pleinement son rôle. C’est en somme ce que le ministère de l’Economie, du plan et de la coopération a proposé au privé dans le cadre de la concertation pour l’élaboration du Plan d’actions prioritaires (Pap) 3 du Plan Sénégal émergent (Pse) qui est attendu en 2024. Dans une démarche inclusive, la Direction générale de la planification et des politiques économiques (Dgppe) a convié le secteur privé pour recueillir ses propositions, avis et suggestions pour améliorer le Pap3. Si pour l’heure, on est au stade des propositions, le secteur privé est surtout attendu dans le domaine de la pharmacie et de la souveraineté alimentaire. Le gouvernement souhaite au moins avoir 50% de taux de participation du privé dans ce Pap3. «Nous avons identifié les principales contraintes qu’on a transformées en défis. Quelles sont les réformes à mener pour disposer d’un environnement des affaires de classe internationale ? Quels sont les projets et programmes majeurs que le secteur privé compte porter ? On espère qu’on sera autour de 50% pour le Pap3», a déclaré le coordonnateur de la Direction de la planification et des politiques économiques. Souley­mane Diallo a expliqué que le gouvernement attend le secteur privé dans des projets impactants.

Un vœu que Birame Yaya Wane du patronat veut réaliser. «Nous allons accepter tous les projets. Qui ont été conçus par les brillants économistes du ministère. Chaque secteur a ses propres spécificités. Nous allons continuer à échanger pour tirer le meilleur», a-t-il assuré.

Faut-il le rappeler, le Pse a été adopté en 2014. Sa mise en œuvre a permis d’enregistrer une croissance moyenne de 5, 7% en 10 ans, avec une amélioration substantielle des indicateurs sociaux.

Toutefois, des goulots d’étranglement qui entravent la mise en œuvre des réformes, projets et programmes ont été identifiés, et qui ont permis de hiérarchiser les contraintes et servi à bâtir la stratégie de la 3ème phase du Pse. Le privé, appelé à jouer un rôle majeur dans le Pap2, aurait pour cette 3ème phase la possibilité de participer à son élaboration.

mgaye@lequotidien.sn