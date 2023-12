L’Union nationale des syndicats autonomes du Sénégal (Unsas) vise la première place à l’issue des élections de représentativité des centrales syndicales, qui se tiennent le 12 décembre. L’objectif de cette centrale syndicale est de déloger la Confédération nationale des travailleurs du Sénégal (Cnts), qui s’était retrouvée au sommet de la hiérarchie lors des premières élections de représentativité. Alors que l’Unsas s’était classée en seconde position. «Nous sommes dans la dernière ligne droite pour aboutir au 12 décembre 2023, à l’acte final qui est de détrôner l’ancienne centrale syndicale la plus représentative du Sénégal pour prendre sa place et inverser les lourdes tendances qui existent aujourd’hui dans le monde du travail», a fait savoir Pape Birama Diallo, mandataire de l’Unsas dans le cadre de ces élections de représentativité et président de la Commission électorale de la centrale.

Il est venu hier apporter son soutien aux travailleurs de Dakarnave dont le syndicat est affilié à l’Unsas, dans le combat qu’ils mènent pour le renouvellement du contrat de concession liant leur entreprise à l’Etat du Sénégal et qui arrive à expiration en juin 2024 après avoir été signé en 1999. «Les travailleurs sont accablés par beaucoup de problèmes, de complaintes, de préoccupations. Souvent les travailleurs demandent où sont les centrales syndicales. Si vous êtes chef de file d’une centrale syndicale, vous avez à prendre toutes les initiatives, et maintenant être accompagné par les autres moins représentatives. C’est pourquoi nous sommes en campagne électorale pour demander le suffrage des travailleurs. Il ne faut pas que les travailleurs se trompent cette fois-ci. Nous avons subi depuis 40 ans un diktat syndical. Il faut que l’ordre des choses soit inversé. Et que l’Unsas soit la première force syndicale dans ce pays. Nous en avons les moyens parce que nous sommes en train d’occuper convenablement le terrain. Les 60 syndicats affiliés à l’Unsas sont en train de battre le terrain. Et nous avons bon espoir que nous allons remporter la mise», indique-t-il.

Par rapport aux travailleurs, le mandataire de l’Unsas indique que l’heure a sonné pour entrer dans le capital de Dakarnave en se faisant octroyer 10% du capital. Abass Fall, secrétaire Syndicat autonome des travailleurs des chantiers navals (Satnav), en appelle à l’intervention du Président Macky Sall et de son Premier ministre Amadou Ba pour le renouvellement de ce premier contrat de concession afin de faire regagner la confiance chez les travailleurs de Dakarnave. Selon lui, c’est le «désarroi» avec un avenir bouché par cette incertitude née du non-renouvellement de ce contrat.

Par Amadou MBODJI – ambodji@lequotidien.sn