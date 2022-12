L’année 2022, sur le plan politique, a été marquée par une percée électorale de l’opposition lors des scrutins des Législatives et des Locales. Malgré ce constat, la coalition présidentielle garde une majorité relative à l’Hémicycle et conserve la grande majorité des collectivités territoriales.

Par Mamadou T. DIATTA – L’année 2022 marquera à jamais les esprits, au Sénégal, sur le plan politique. Durant cette année, une certaine opposition, la plus radicale au régime du Président Macky Sall, s’est illustrée par sa performance électorale, lors des Légis­latives du 31 juillet dernier. Yewwi askan wi (Yaw), qui regroupe le parti Pastef, le Pur, Taxawu Senegaal, le Grand parti et de nombreux mouvements politiques et citoyens, est parvenue à obtenir 56 des 80 sièges qui sont revenus à l’opposition réunie. Deux parlementaires quitteront les rangs de Yaw pour retourner à Wallu, prétextant rejoindre leur parti d’origine, le Pds, locomotive de cette autre coalition de l’opposition.

La grosse performance réussie par l’opposition a eu comme conséquence de mettre Ous­mane Sonko et compagnie au coude-à-coude avec le pouvoir pour le contrôle de l’Assemblée nationale. Puisque l’enjeu était de savoir de quel côté allaient s’aligner les trois députés élus avec le plus fort reste : Pape Diop, Thierno Alassane Sall (Tas) et Pape Djibril Fall. Au finish, l’un de ces trois derniers, Pape Diop en l’occurrence, choisira de grossir les rangs de la mouvance présidentielle, l’aidant ainsi à obtenir la majorité relative avec 83 députés.

La dissidente Mimi

Mais, Aminata Mimi Touré, tête de liste de Benno bokk yaakaar (Bby), qui se voyait atterrir au Perchoir, a décidé d’entrer en rébellion contre son camp pour avoir perdu le poste de président de l’Assemblée nationale au profit de Amadou Mame Diop, le choix du chef de la coalition présidentielle, Macky Sall. Malgré les menaces d’exclusion des rangs de l’Alliance pour la République (Apr) et de Benno, mais aussi les tentatives d’intimidation de son ancien camp, Aminata Touré maintient le cap de la dissidence. Elle choisit alors de devenir députée non-inscrite, en représailles au «coup tordu» que lui a administré la mouvance. Au point de porter «l’affront» en votant pour la motion de censure contre le gouvernement le 15 décembre dernier. Avec toujours en bandoulière, le combat, son combat contre une troisième candidature du Président Macky Sall ou la quête d’un troisième mandat en faveur de ce dernier.

Le Reels fâche Macky

En janvier 202, la Coalition Yaw avait raflé l’essentiel des villes significatives de la capitale, à l’exception de celle de Pikine où Abdoulaye Thimbo est resté maître en se faisant réélire maire. Benno remporte 438 communes, alors que Yaw se retrouve avec 71 municipalités et Wallu 23.

La particularité de ces élections locales, avec l’élection au suffrage universel direct du maire, a beaucoup joué sur l’issue du scrutin dans pas mal de zones urbaines qui, en général, votent pour l’opposition. Ainsi, les Locales de 2022 se sont soldées par l’alternance à Dakar, Guédiawaye, Rufisque, Kao­lack, Thiès, Bignona, Oussouye, pour ne citer que celles-là, en ce qui concerne l’opposition. Dans d’autres contrées, ce sont de nouveaux maires membres de la coalition Bby qui reprennent le flambeau pour administrer leurs concitoyens. Il en est ainsi par exemple à Tivaouane, où Diop Sy remplace Mamadou Diagne Sy Mbengue, Kolda, où Abdoulaye Bibi Baldé est battu par le directeur des Domaines, Mame Boye Diao, etc.

Les maires de Yewwi ne se limiteront pas pour autant à leur élection. Ils décident de mettre sur pied leur propre association. Sous la conduite de l’édile de Ziguinchor, qui en est le président, le Réseau des élus locaux du Sénégal (Reels). Ce qui n’a pas eu l’heur de plaire au chef de l’Etat. En effet, le président de la République, lors de la dernière Assemblée générale de renouvellement de l’Association des maires du Sénégal (Ams), s’est montré intransigeant par rapport à l’existence d’une structure parallèle à celle reconnue par les pouvoirs publics. Ce qui l’a amené à donner des instructions fermes au ministre en charge des Collectivités territoriales, à travailler à mettre un terme à cette situation qui remet en cause, aux yeux de Macky Sall, la stabilité au sein des institutions.

