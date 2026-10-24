Le maire de Cambérène, Doune Pathé Mbengue, affiche clairement ses ambitions pour prendre les rênes de la mairie de Dakar. «Je suis le représentant de la population de Cambérène. Bientôt, je serai le représentant de toute la région de Dakar. Etes-vous prêts ? Je vous donne rendez-vous pour la conquête de Dakar. Cambérène est au cœur de Dakar», a-t-il lancé avec force et conviction. Ces propos ont été tenus hier, à l’occasion de la remise de 3000 kits scolaires aux élèves de l’école publique de Cambérène.

A cette occasion, le maire a tenu à remercier le président de la République, Bassirou Diomaye Diakhar Faye, pour la confiance placée en lui en le nommant à la tête du Port autonome de Dakar (Pad), qu’il présente comme l’une des entreprises les plus importantes de l’économie sénégalaise. Sur le plan politique, Doune Pathé Mbengue n’a pas manqué de lancer des piques à ceux qu’il accuse de chercher à perturber la stabilité du pays. «Que les démagogues s’en aillent», a-t-il martelé, affichant ainsi sa détermination à soutenir le chef de l’Etat.

Le maire de Cambérène entend désormais jouer un rôle de premier plan dans la conquête de Dakar. Il promet de se positionner parmi les principaux lieutenants du Président Bassirou Diomaye Faye, avec l’ambition de contribuer à renforcer son camp politique et à l’accompagner dans la perspective de l’élection présidentielle de 2029.

Par ailleurs, Doune Pathé Mbengue nourrit de grandes ambitions pour la capitale sénégalaise. S’il accède à la tête de la mairie de Dakar, il promet d’en faire une «ville lumière». Il affiche également sa volonté de transformer le Port autonome de Dakar en une entreprise multidimensionnelle, capable de jouer un rôle encore plus important dans le développement économique du Sénégal.

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