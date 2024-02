Le chef de l’Etat veut une évaluation des recensements dans le secteur de l’élevage, de la répartition territoriale des ressources animales, ainsi que de la campagne nationale de vaccination.

Par Amadou MBOJI – Le Président Macky Sall a demandé hier, en réunion de Conseil des ministres, au ministre de l’Elevage et des productions animales, de faire le point de la situation du secteur de l’élevage. Il a attend ainsi de Daouda Dia, un bilan sur «les recensements dans le secteur de l’élevage, l’évaluation et la répartition territoriale des ressources animales, ainsi que les résultats de la campagne nationale de vaccination».

En outre, rapporte le ministre porte-parole du gouvernement, «le président de la République a exhorté le ministre de l’Elevage et des productions animales, de finaliser avec le ministre des Finances et du budget, les acteurs territoriaux et les organisations d’éleveurs, le processus de modernisation et de sécurisation foncière des foirails établis sur l’étendue du territoire national. Enfin, le chef de l’Etat a invité le ministre de l’Elevage à faire la situation du Fonds de stabulation (Fonstab) et de son déploiement effectif vers les acteurs et projets identifiés, dans le cadre du renforcement de la lutte contre la transhumance».

Pour rappel, le Fonstab a été créé dans le sens de la modernisation et l’intensification des productions animales à travers la facilitation de l’accès au crédit aux professionnels de l’Elevage de manière durable et sur toute l’étendue du territoire.

ambodji@lequotidien.sn