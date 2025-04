Le Fonds d’appui à la stabulation (Fonstab) et l’Association professionnelle des systèmes financiers décentralisés (Apsfd) ont procédé à la signature d’un partenariat visant à rendre les crédits destinés aux opérateurs du secteur de l’élevage plus adaptés.Par Alioune Badara NDIAYE(Correspondant) –

Un atelier de concertation ambitionnant «un crédit adapté à l’élevage pour une contribution durable à la souveraineté alimentaire» s’est tenu, jeudi à la Sphère Ousmane Tanor Dieng de Diamniadio, entre le Fonds d’appui à la stabulation (Fonstab) et l’Association professionnelle des systèmes financiers décentralisés (Apsfd).

«Le partenariat que nous engageons aujourd’hui, avec l’Apsfd Sénégal, ouvre une nouvelle ère de coopération.

On est sur la complémentarité entre l’écosystème public et les réseaux de financement de l’Apsfd. Il s’agit de créer une synergie, ou de consolider plutôt des synergies, au service des acteurs de la chaîne de valeur animale : du producteur au distributeur, mais également du berger au transformateur, et aussi du projet à l’investissement», a relevé Djibril Diop, directeur de Cabinet du secrétaire d’Etat aux Coopératives et à l’encadrement paysan, qui a présidé la rencontre. «Le Fonstab a été conçu comme outil d’accompagnement financier dédié au développement de la stabulation de l’élevage et au développement connexe. Il ne peut atteindre ses objectifs sans s’appuyer sur des partenariats agiles, adhésifs et profondément enracinés dans l’économie», a-t-il dit, avec l’idée que ce partenariat nouveau va pallier les difficultés à l’accès au financement qui est un des principaux freins au développement des secteurs de l’élevage et de l’agriculture.

Ce partenariat va permettre, à en croire Sidy Lamine Ndiaye ayant parlé au nom de l’Apsfd, l’allègement de certaines des procédures pour plus de célérité dans le traitement des dossiers. «C’est la problématique qui se pose. On a senti qu’il y a des lenteurs, et des fois, quand les promoteurs nous soumettent un dossier, au moment de le financer, il se trouve que l’opportunité d’affaire est déjà déplacée», a-t-il souligné, relevant que ce partenariat va lever ces goulots. «Il y avait un nombre très restreint de Sfd qui étaient partenaires du Fonstab, et l’élargissement de ce partenariat va permettre de toucher un nombre plus important de bénéficiaires, mais aussi de décentraliser les activités», a par ailleurs noté M. Ndiaye, promettant l’engagement de l’Apsfd pour la matérialisation sur le terrain du partenariat.

