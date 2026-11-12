Deuxième du Groupe J derrière le Mozambique, le Sénégal accueille le Soudan, classé troisième, ce soir au Stade Léopold Sédar Senghor. Un match comptant pour la troisième journée des éliminatoires de la Can 2027. De retour à «Senghor», sept ans après, les Lions ont l’obligation de l’emporter pour ces grandes retrouvailles avec le public dans ce mythique stade.

Par Woury DIALLO – Sept ans après, c’est finalement le retour. Différé en septembre dernier au dernier moment pour des raisons logistiques, à cause de l’état de la pelouse, cette fois-ci sera enfin la bonne. Le Sénégal va accueillir le Soudan au Stade Léopold Senghor pour le compte de la 3e journée des éliminatoires de la Can 2027. Un match que tout le «Sénégal du foot» attend avec beaucoup d’enthousiasme. Malgré les absences de certains cadres. Malgré le contexte des Jeux Olympiques de la Jeunesse que le Sénégal abrite depuis le 31 octobre. Les retrouvailles avec le mythique Stade Léopold Sédar Senghor s’annoncent grandioses. Au-delà de l’enjeu de s’imposer pour rester dans la dynamique des des résultats enregistrés lors des deux premières journées, le rendez-vous de cet après-midi s’annonce particulier autant pour les joueurs que pour le nouveau sélectionneur, Patrick Vieira, qui va disputer son premier match à domicile.

«Gagner ce match devant notre public»

«Mon objectif à moi, c’est de gagner ce match devant notre public. On prépare le match avec beaucoup d’humilité et de sérieux. Il sera important de faire une belle performance. On a les armes qu’il faut pour arriver à bout de nos adversaires, si nous jouons de façon cohérente», a confié le sélectionneur. Même s’il reconnaît que le Soudan reste un adversaire «très organisé, avec des atouts sur les transitions rapides. Ils ont la capacité de nous mettre en difficulté sur les transitions offensives», a-t-il précisé. Logés dans le Groupe J, les Lions occupent la deuxième place avec le même nombre de points que le Mozambique qui reçoit, à Maputo, l’Ethiopie. Quant à l’Equipe du Soudan, elle compte une victoire et une défaite.

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