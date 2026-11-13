Le sélectionneur de l’Equipe nationale du Sénégal, Patrick Vieira, s’est dit satisfait de la prestation des Lions, qui se sont imposés (4-1) lors de la troisième journée des éliminatoires de la Coupe d’Afrique des nations (Can) 2027, face au Soudan, jeudi à Dakar, saluant leur «efficacité offensive, leur maîtrise collective et leur montée en puissance en deuxième période».

«Nous avons manqué un peu de rythme en première période, dans la circulation du ballon. Mais cela a été beaucoup mieux par la suite. Nous avons mis beaucoup plus de rythme en deuxième période et réussi à créer des occasions et à marquer ces buts», a dit le sélectionneur, après la victoire contre le Soudan, en éliminatoires de la Can 2027.

S’exprimant en conférence de presse d’après-match, le technicien français a salué la «réaction collective» de ses joueurs, estimant que l’équipe a affiché un «meilleur visage» au retour des vestiaires, après une première période «marquée par quelques difficultés dans la circulation du ballon».

Patrick Vieira a également relevé les progrès réalisés par son équipe par rapport à la précédente rencontre amicale face aux Comores (1-0), en octobre. Selon lui, les Lions ont su tirer les enseignements de ce match en se montrant plus «efficaces devant les buts».

«Notre objectif était de nous améliorer. Nous l’avons fait aujourd’hui, puisque nous avons su concrétiser nos occasions», a-t-il souligné.

Le sélectionneur s’est par ailleurs félicité de la capacité de ses joueurs à s’adapter aux différents systèmes de jeu, évoquant l’apport offensif de Boulaye Dia dans l’organisation de l’équipe. Il a inscrit le 2e but du Sénégal à la 61e mn.

«Nous sommes restés très disciplinés et avons conservé notre structure. En faisant courir l’adversaire en deuxième période, grâce aux joueurs qui sont entrés en jeu, nous avons su faire la différence», a-t-il indiqué.

Le quatrième but du Sénégal est inscrit par Pathé Mboup, une minute seulement après son entrée en jeu à la 85e minute, sur une passe décisive de Pape Matar Sarr, lui aussi entré en cours de jeu.

Vieira a également salué la contribution des remplaçants. «C’est très encourageant, car les joueurs qui sont entrés en deuxième période ont apporté de la qualité et de l’énergie. C’est ainsi que nous construisons une belle équipe», a-t-il estimé.

Patrick Vieira a toutefois reconnu «que des améliorations restent nécessaires». «Il y a encore des axes d’amélioration, mais je suis vraiment très satisfait du plan de jeu que nous voulions mettre en place aujourd’hui», a-t-il dit.

Le Sénégal affrontera le Soudan, lundi à Juba, au Soudan du Sud, dans le cadre de la quatrième journée de ces éliminatoires. Avec un match en plus, les Lions occupent la première place du classement général avec 7 points. Le Mozambique, qui compte un match en moins, tout comme l’Ethiopie, est deuxième avec 4 points. Le Soudan (3 points) et l’Éthiopie (0 point) occupent respectivement les troisième et quatrième places.

Avec Ap