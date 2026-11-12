Le Sénégal et le Soudan du Sud se sont neutralisés (0-0) ce mercredi à Juba, lors du match aller du deuxième tour des éliminatoires de la Can U23 2027. Les Lions U23 ont eu plusieurs opportunités sans parvenir à concrétiser leurs occasions. En première période, ils ont progressivement pris l’ascendant après un début de rencontre à l’avantage des Sud-Soudanais. Alpha Amadou Touré s’est montré actif sur le côté gauche. Le Sénégal a toutefois manqué une belle occasion par Aliou Diémé, qui n’a pas cadré sa tentative après une contre-attaque initiée par Serigne Fallou Diouf. Les Sénégalais ont continué à chercher la faille après la pause. A la 75e minute, Antoine Junior Wenck a tenté de servir Cheikh Tidiane Thiam, mais le ballon était déjà sorti. Cinq minutes plus tard, Ousseynou Fall Seck, entré en jeu, a obtenu un corner après une nouvelle tentative. Le gardien sud-soudanais a ensuite capté le ballon sur le coup de pied arrêté. Malgré leurs efforts jusqu’au bout, les Lions U23 n’ont pas réussi à faire la différence.

Le Sénégal retrouvera le Soudan du Sud le 16 novembre à 19h au stade Léopold Sédar Senghor pour le match retour de cette double confrontation.

Avec wiwsport