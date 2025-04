La ministre espagnole de l’Inclusion, de la sécurité sociale et des migrations, Elma Saiz Delgado, a défendu, jeudi, l’idée d’une politique migratoire régulière, prônée par son pays, qu’elle présente comme une source de «développement» et de «justice sociale». «Depuis l’Espagne, nous défendons une vision de la migration en tant que réalité liée au développement, à la mobilité humaine, aux projets de vie et à la justice sociale», a-t-elle déclaré.

La ministre espagnole prenait part au Colloque international de Dakar sur la migration, une rencontre de deux jours organisée par Otra África, une organisation à but non lucratif créée par des jeunes Espagnols d’origine africaine pour aider les autorités administratives à faire face à l’afflux massif des immigrés irréguliers.

Ce forum est organisé en partenariat avec le Secrétariat d’Etat aux Sénégalais de l’extérieur et plusieurs acteurs du secteur migratoire.

Il réunit experts, analystes, diplomates et hauts fonctionnaires venus d’Europe, d’Afri­que et d’autres régions du monde autour du thème : «La migration internationale, pont et vecteur de développement entre l’Europe et l’Afrique.»

Selon Elma Saiz Delgado, l’Espagne s’est engagée pour «une gestion de la migration régulière ordonnée et sûre, basée sur le respect des droits humains et la coresponsabilité».

Devant le secrétaire d’Etat des Sénégalais de l’extérieur, Amadou Chérif Diouf, elle a salué les «avancées majeures» notées dans le partenariat entre son pays et le Sénégal, faisant notamment référence au Programme de migration circulaire qui permettra, à terme, à 655 travailleurs sénégalais de bénéficier d’emplois temporaires en Espagne dans des conditions décentes, avec la garantie d’un retour productif. «Ce programme, innovant et cité en exemple, montre qu’il existe des alternatives légales à la migration irrégulière», a souligné la ministre espagnole.

Parmi les autres progrès notables, Mme Delgado a évoqué l’accord de sécurité sociale signé entre les deux pays, permettant ainsi à près de 500 Sénégalais de percevoir depuis le Sénégal leur pension versée par l’Espagne.

«Plus de 80 000 résidents sénégalais en Espagne»

Elle a également salué l’intégration réussie de la communauté sénégalaise, forte de «plus de 80 000 membres», qui contribue activement à la société et à l’économie espagnoles, soulignant le «rôle central» des migrants qu’elle a qualifiés de «bâtisseurs de ponts entre les continents».

Insistant sur la nécessité d’une politique migratoire globale, la ministre espagnole a mis l’accent sur la complémentarité entre diplomatie, coopération décentralisée, inclusion sociale, formation professionnelle et dialogue interculturel. Elle a, en outre, signalé que l’Afrique constitue une «priorité stratégique» pour l’Espagne en matière migratoire, dans le cadre, notamment, de la Stratégie Espagne-Afrique 2025-2028, récemment présentée par le Premier ministre Pedro Sánchez. «Cette feuille de route promeut une relation horizontale fondée sur le développement durable, l’autonomisation des femmes et la bonne gouvernance migratoire», par «des initiatives concrètes, durables centrées sur les personnes», a fait savoir Mme Delgado.

Ce Colloque international de Dakar sur la migration est le deuxième du genre, après celui tenu à Las Palmas (Espagne) en 2024, et constitue «une plateforme essentielle pour faire progresser les engagements en matière de migration et les traduire en actions tangibles», selon ses organisateurs.