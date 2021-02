«Petit à petit, Pape Matar Sarr fait son nid», écrivions-nous dans notre rubrique «Projecteur» dans Le Quotidien du 26 janvier dernier. Une progression qui s’est confirmée lors des dernières sorties du Fc Metz où le jeune milieu sénégalais a été titularisé ; avec à l’arrivée deux buts inscrits contre Brest et face à Montpellier. Devenant ainsi à 18 ans et 142 jours, le plus jeune joueur à marquer lors de 2 matchs de Ligue 1 consécutifs depuis Kylian Mbappé en avril 2017 (18 ans et 130 jours). Une performance d’ailleurs qui lui a valu le titre d’Homme du match et de faire partie de l’équipe-type de la 23e journée de Ligue 1.

On devine la satisfaction de son coach. Déjà élogieux envers le gamin suite à son premier but avec les Grenats, en déclarant : «J’ai vu un autre Pape Matar Sarr après la trêve», Frédéric Antonetti a remis ça après le match.

«C’est un félin, il a un don. Il est capable de jouer à tous les postes, même numéro 10»

Dans des échanges avec des internautes supporters du club lorrain, il a lâché : «Pape Matar Sarr, c’est un félin. Il a un don. Il va bousculer un peu la hiérarchie. Il est capable de jouer à tous les postes, même numéro 10.»

«Il a déjà 4 Cama­vinga dans chaque doigt du pied»

A l’endroit d’un autre fan, Antonetti persiste : «Que voulez-vous que je vous dise de plus sur Pape Matar Sarr ? Il a déjà 4 Camavinga dans chaque doigt du pied. Disons qu’il a un don. Mais il doit encore bosser», glisse-t-il. Avant d’avertir les recruteurs : «Hors de question qu’il finisse à Rennes. On a déjà fait l’erreur une fois, pas deux.»

