Alors que le récent naufrage de Loumpoul ravive la douleur des familles endeuillées, les autorités sénégalaises dressent un bilan alarmant de la migration irrégulière : près de 7000 personnes interpellées et 88 réseaux démantelés entre janvier et novembre 2026. Face à cette hécatombe en mer, la Division nationale de lutte contre le trafic de migrants (Dnlt) réaffirme que sa priorité absolue demeure le sauvetage de vies humaines et la traque des passeurs.

Par Abdou Latif MANSARAY – L’onde de choc provoquée par le récent naufrage au large de Loumpoul rappelle, avec une cruelle acuité, le prix humain des traversées clandestines vers l’Europe. Alors que l’océan Atlantique continue d’endeuiller des familles entières, les chiffres dévoilés ce mardi par les autorités sécuritaires sénégalaises témoignent à la fois de l’ampleur inquiétante du phénomène et de l’intensification de la riposte contre les filières de migration irrégulière.

Entre janvier et novembre 2026, les services de la Division nationale de lutte contre le trafic de migrants et pratiques assimilées (Dnlt) ont interpellé un total de 6889 personnes. Sur cette même période, les Forces de sécurité ont réussi à empêcher 107 départs d’embarcations de fortune et à démanteler 88 réseaux criminels opérant sur le territoire. Ces données, présentées par le chef de la Dnlt, le Commissaire de police Cheikh Sadibou Senghor, illustrent la persistance d’une activité intense des filières clandestines malgré les risques mortels encourus en mer. Sur le plan judiciaire, l’étau se resserre autour des têtes de réseaux : près de 350 individus -principalement des organisateurs, des passeurs et des convoyeurs- ont été déférés devant les différents parquets du pays.

Sauver des vies plutôt que réprimer les victimes

S’exprimant lors d’une rencontre de sensibilisation dédiée aux professionnels des médias, initiée par le Programme opérationnel conjoint II (Poc II) -fruit d’une coopération sécuritaire entre le Sénégal et l’Union européenne-, le Commissaire Senghor a tenu à clarifier la doctrine d’intervention des Forces de défense et de sécurité (Fds).

Face aux drames répétés en mer, à l’image de la tragédie de Loumpoul, l’action policière et militaire s’inscrit avant tout dans une logique de sauvetage. «Les interventions des Forces de défense et de sécurité visent avant tout à protéger les vies humaines, notamment à travers les opérations de secours et d’assistance aux migrants en détresse en mer», a insisté le chef de la Dnlt. Il a fermement rejeté l’idée d’une approche purement répressive à l’encontre des candidats au départ, précisant que les interceptions en mer ont pour unique but «d’éviter des drames et de leur porter secours».

Dans cette optique, le statut des personnes interceptées est sans équivoque : les migrants ne sont pas traités comme des délinquants, mais reconnus comme des «victimes, des personnes objets de trafic». Aucune poursuite judiciaire n’est engagée à leur encontre, l’appareil répressif ciblant exclusivement les trafiquants qui profitent de leur vulnérabilité.

Le rôle crucial des médias dans la prévention

Au-delà des opérations de terrain, la bataille contre la migration irrégulière se joue également sur le terrain de l’information et de la prévention. Le Commissaire Cheikh Sadibou Senghor a lancé un appel pressant aux journalistes, les invitant à relayer des informations fiables afin de déconstruire les idées reçues sur les interventions en mer et d’alerter les populations sur la réalité mortelle des traversées.

Alors que les chiffres de 2026 confirment que des milliers de jeunes continuent de tenter l’aventure au péril de leur vie, les autorités misent sur une synergie entre répression des passeurs, secours en mer et sensibilisation communautaire pour endiguer cette hémorragie humaine et préserver la dignité et la vie des citoyens.

latifmansaray@lequotidien.sn