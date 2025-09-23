«Nous sommes là car le temps est venu. Le temps est venu de libérer les 48 otages détenus par le Hamas. Le temps est venu d’arrêter la guerre, les bombardements à Gaza, les massacres et les populations en fuite. Le temps de la paix est venu, car nous sommes à quelques instants de ne plus pouvoir la saisir. Le temps est venu car l’urgence est partout», a déclaré M. Macron, décrypté par le site de l’Onu.

Le Président français a rappelé qu’en 1947, l’Assemblée générale avait décidé du partage de la Palestine mandataire «entre deux Etats, l’un juif et l’autre arabe». Constatant que l’Etat d’Israël, accomplissant le destin du peuple juif «après des millénaires d’errance et de persécution», a pu fonder là «une si belle démocratie», il a ajouté : «La promesse d’un Etat arabe, elle, reste, jusqu’à ce jour, inachevée.»

Pour lui, «une solution existe pour briser le cycle de la guerre et de la destruction : c’est la reconnaissance de l’autre, de sa légitimité, de son humanité et de sa dignité».

D’après M. Macron, la reconnaissance de l’Etat de Palestine est une manière d’affirmer que «le Peuple palestinien n’est pas un peuple en trop». C’est aussi, a-t-il affirmé, «une défaite pour le Hamas comme pour tous ceux qui attisent la haine antisémite, nourrissent des obsessions antisionistes et veulent la destruction de l’Etat d’Israël».

«La mise en œuvre de la solution des deux Etats est la seule possible», assure le Prince héritier et Premier ministre du Royaume d’Arabie saoudite. Il a affirmé que son pays était prêt à «assurer la mise en place d’un Etat palestinien sur la base des frontières de 1967». Après avoir remercié les Etats qui ont déjà reconnu l’Etat de Palestine, il a invité les autres à «adopter une démarche historique dans le sens d’une solution à deux Etats afin de créer une nouvelle réalité» dans laquelle la région du Moyen-Orient tout entière pourra jouir de la paix, de la sécurité et de la stabilité.