Au cours des trois prochaines années, Energeco veut former 1700 jeunes aux métiers des énergies renouvelables et de l’efficacité énergétique, à travers son nouveau centre de formation professionnelle, le Green energy training center (Getc), inauguré hier.

Par Dialigué FAYE – Face au développement du secteur des énergies renouvelables au Sénégal, le besoin en techniciens et professionnels qualifiés pour l’installation, l’exploitation et la maintenance des équipements énergétiques connaît une forte croissance. Pour répondre à ce besoin, Energeco, en partenariat avec la Kfw et la Facilité Investisse-ments pour l’emploi (Ife), a porté sur les fonts baptismaux le Green energy training center (Getc), un centre de formation professionnelle dédié aux métiers des énergies renouvelables et de l’efficacité énergétique. «Le Sénégal a fait de la transition énergétique une priorité, et le développement des énergies renouvelables progresse rapidement. Mais les centrales solaires, les réseaux et les bâtiments plus sobres ne fonctionnent pas seuls. Il faut des femmes et des hommes pour les installer, les exploiter, les entretenir et les auditer. Aujourd’hui, ces compétences manquent encore. C’est précisément ce vide que le Getc vient combler», a déclaré Kai Baldow, ambassadeur de la République fédérale d’Allema-gne au Sénégal. A travers ce centre, Energeco entend former 1700 apprenants et professionnels, et contribuer à la création de près de 500 nouveaux emplois. Parmi eux, 89 devraient être créés directement au sein du Getc et 52 emplois dans les centres de formation des universités partenaires sénégalaises, a indiqué Libasse Niang, promoteur de ce projet.

Financé pour un montant total de 2 millions d’euros, soit plus de 1, 3 milliard de francs Cfa, le projet bénéficie d’une subvention de 967 000 euros, soit 633, 385 millions de francs Cfa de la Facilité Investissements pour l’emploi (Ife), près de 49% de l’investissement total. Cette contribution, d’après le promoteur, a notamment permis de financer la construction, l’aménagement et l’équipement technique du Getc. Energeco a contribué, pour sa part, à hauteur d’environ 1, 03 million d’euros, soit 677, 27 millions de francs Cfa, en fonds propres. Le centre va apprendre aux bénéficiaires de ses formations des métiers répartis entre sept filières. Il dispose de 10 formateurs et de plateaux techniques installés sur une superficie de 1200 mètres carrés. «Le développement de compétences adaptées aux besoins des entreprises est essentiel pour favoriser l’insertion professionnelle des jeunes et accompagner les transformations de notre économie. Le Getc contribuera à former les compétences dont le Sénégal a besoin dans les métiers d’avenir liés aux énergies renouvelables et à l’efficacité énergétique», assure Mamadou Camara Fall, Secré-taire général du ministère de l’Emploi et de la formation professionnelle et technique. Le centre s’appuie également sur un réseau de partenaires académiques au Sénégal et en Allemagne, ce qui, selon son promoteur, renforce la qualité et la diversité de son offre de formation.

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