Le Secrétariat exécutif national (Sen) de l’Apr dénonce la gouvernance du pays par le régime Pastef. Ce parti, dans un communiqué, considère que «l’amateurisme et l’incompétence» du pouvoir en place ont conduit à la situation catastrophique que traverse actuellement le pays.Par Malick GAYE –

Le pouvoir, «réfractaire à la transparence et à la culture de la probité, s’enfonce dans une gouvernance légère et nébuleuse». Le Secrétariat exécutif national (Sen) de l’Apr en est convaincu. Le Sen en veut pour preuve «le retard dans la publication des rapports trimestriels d’exécution budgétaire», l’absence du «Bulletin statistique de la dette publique» dont le «dernier numéro remonte au mois de juin 2024». Pour le Sen, «l’amateurisme et l’incompétence avec lesquels le pouvoir Pastef opère, en plus de mettre en danger les finances publiques et de nuire à l’efficacité de l’action publique, expliquent le désespoir et la désillusion des Sénégalais, qui traversent une situation économique et sociale catastrophique. Pour preuve, le pays vit désormais grâce à la perfusion des agents économiques ivoiriens à travers un recours excessif et incontrôlé au marché des titres de l’Uemoa».

Par ailleurs, le Sen de l’Apr est revenu sur l’arrestation de ses membres. Il exige la libération «des camarades Farba Ngom, Lat Diop, Mansour Faye, Aïssatou Sophie Gladima, Moustapha Diop et Abdoulaye Ndiaye, ainsi que la fin du placement sous bracelet électronique de Ismaïla Madior Fall».

L’Apr Sonne la mobilisaion à Saint-Louis le 21 juin

Il fustige la volonté de déstabilisation de l’Apr par un «vil procédé de règlement de comptes et grâce à la complicité de certains magistrats». Par conséquent, le Sen de l’Apr a appelé les responsables et les militants à participer massivement à la marche pacifique du 21 juin à Saint-Louis, pour exiger la libération du camarade Mansour Faye, maire de la ville, ainsi que tous les détenus politiques dont Moustapha Diakhaté, Abdou Nguer, Assane Diouf, et Jérôme Bandiaky qui est emprisonné depuis bientôt une année pour des «motifs fallacieux».

