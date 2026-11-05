En marge d’une visite de terrain à Ngathie Ngogom dans le cadre du Picsa, le Directeur général des Industries chimiques du Sénégal (Ics), Mama Sougoufara, a officialisé la commercialisation prochaine de fertilisants organiques. Une transition agroécologique majeure conduite avec l’Isra pour booster la fertilité des sols et maximiser la production nationale.

Les Industries chimiques du Sénégal (Ics) s’apprêtent à franchir un nouveau cap dans la modernisation du secteur agricole. Déjà leader incontournable dans l’approvisionnement en engrais chimiques (Npk), le géant industriel s’invite sur le terrain de la durabilité. Dans un communiqué, l’entreprise a annoncé le lancement officiel d’engrais biologiques dès la prochaine campagne agricole, marquant une étape clé dans l’accompagnement des producteurs locaux et la préservation des sols.

Une alliance agronomique concluante avec l’Isra

C’est lors d’une tournée d’inspection des champs de mil à Ngathie Ngogom, dans le département de Bambey, que le Directeur général des Ics, Mama Sougoufara, a partagé la nouvelle. «Vous verrez bientôt sur le marché des engrais biologiques des Ics aux côtés de la gamme Npk», a-t-il affirmé devant les acteurs du monde rural. Conçus à partir de matières d’origine végétale et animale -notamment le fumier et le compost-, ces fertilisants organiques visent à enrichir les sols sénégalais en régénérant leur structure biologique. Cette transition ne s’est pas faite au hasard : les Ics bouclent leur deuxième année d’expérimentation en partenariat étroit avec l’Institut sénégalais de recherches agricoles (Isra). Les résultats sur le terrain, jugés «extrêmement encourageants», ouvrent désormais la voie à une distribution à grande échelle.

Cette initiative s’inscrit au cœur du Programme des Ics pour le soutien à l’agriculture (Picsa). Déployé depuis juillet 2025, ce dispositif vise à démocratiser l’accès aux intrants de qualité tout en formant les producteurs aux meilleures pratiques culturales. Pour la campagne 2026-2027, le Picsa a déployé une envergure nationale en couvrant 5 zones agroécologiques réparties sur 11 des 14 régions du pays. Les performances constatées parlent d’elles-mêmes : 66 hectares exploités durant la phase-pilote par une centaine de bénéficiaires et plus de 80% des agriculteurs engagés affichent des rendements nettement supérieurs à la moyenne nationale.

Sur le terrain, la satisfaction est palpable. Aliou Ndong, producteur à Ngathie Ngogom, ne cache pas son soulagement face au soutien reçu en semences certifiées et en engrais : «Cet accompagnement a transformé nos récoltes. Nous plaidons désormais pour l’extension de ce programme à l’ensemble des exploitants du département de Bambey.»

A travers le renforcement du Picsa et l’introduction d’alternatives biologiques, les Ics affirment leur volonté d’aligner leur puissance industrielle et agronomique sur la vision stratégique de l’Etat sénégalais. En diversifiant son offre, l’entreprise ne se contente plus de fournir des intrants : elle s’impose comme le partenaire privilégié de la transition écologique et du défi de la souveraineté alimentaire nationale.