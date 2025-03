Pour un approvisionnement correct de la zone de Pointe Sarène, un nouveau poste électrique d’un investissement de 37 milliards de francs Cfa est construit dans la commune de Malicounda. L’ouvrage a été inauguré samedi.

Par Alioune Badara CISS(Correspondant) – La mise en service de la boucle de Pointe Sarène marque une avancée majeure dans le Programme de promotion de l’efficacité énergétique et d’accès à l’énergie, un projet financé par la Coopération allemande Kfw et mis en œuvre par la Société nationale d’électricité (Senelec). Ce projet va permettre de renforcer la sécurité et la fiabilité de l’approvisionnement électrique dans plusieurs villes du Sénégal, notamment dans le département de Mbour et ses environs. Une délégation de la Senelec a mis en service, ce samedi, le poste électrique de Malicounda.

Selon Thierno Allia Mben­gue, responsable du Projet d’amélioration de l’accès à l’électricité dans des zones périurbaines et rurales (Pamacel), cet ouvrage est crucial pour la région. «Nous sommes venus mettre en service cet ouvrage hautement stratégique pour Pointe Sarène, qui permet de boucler l’alimentation électrique, de la rendre plus fiable et de sécuriser l’électricité au niveau de toute la zone», explique-t-il.

Avant la réalisation de ce poste électrique, Pointe Sarène était alimentée par un transformateur de 50 Kva, insuffisant pour répondre à la demande. La nouvelle installation de 400 Kva, huit fois plus puissante, réduit les chutes de tension et améliore la qualité du service électrique. En outre, elle permet d’envisager des extensions du réseau aux villages encore non desservis.

Le projet, qui est financé à hauteur de 37 milliards de francs Cfa, est réalisé en deux phases. Actuellement en phase deux, il vise à renforcer et étendre le réseau électrique pour offrir un accès stable à l’énergie à un plus grand nombre de citoyens.

Omar Bâ, premier adjoint au maire de Joal-Fadiouth, souligne l’importance de ce développement pour l’économie locale. «L’électricité est un enjeu majeur pour la région. Nous souhaitons que la ligne haute tension soit enterrée, car elle traverse la ville et occupe un espace qui pourrait être utilisé pour la jeunesse», dit-il. Avant de mentionner également un projet d’extension en cours, avec un investissement initial de 150 millions de francs Cfa, qui devrait s’étendre aux quartiers périphériques.

L’éclairage public reste une priorité pour plusieurs localités. A Ngazobil, l’Abbé Théodore Waly Diouf, directeur du Petit Séminaire Saint-Joseph, accueille favorablement ce projet, mais formule des attentes supplémentaires. «Nous souhaitons un bon éclairage pour Ngazobil et un accompagnement de la Senelec dans la sensibilisation de nos pensionnaires à l’importance de l’électricité et à son économie», a-t-il déclaré. Il souligne aussi le poids financier de la consommation électrique sur l’établissement, avec une facture pouvant atteindre 2 millions de francs Cfa. L’installation de lampes solaires pourrait ainsi réduire ces coûts et améliorer l’éclairage de la falaise pour la sécurité des pêcheurs et des pensionnaires.

Avec ces nouvelles infrastructures, la Senelec renforce son engagement en faveur d’une énergie fiable et accessible. Toute­fois, les attentes restent nombreuses. Entre autres do­léances, les usagers ont souligné l’extension du réseau, la sécurisation des installations et l’adoption de solutions écologiques pour une énergie plus durable.

abciss@lequotidien.sn