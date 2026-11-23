L’entrepreneuse sénégalaise Ndèye Anna Ndiaye recevra le titre de Docteur Honoris Causa (promotion 2026) de l’Institut africain de recherche pluridisciplinaire appliquée les 26 et 27 novembre à Bangui. Cette distinction consacre son engagement en faveur de la transition énergétique, de l’autonomisation rurale et du développement durable en Afrique.

Le Comité d’orientation stratégique de l’Institut africain de recherche pluridisciplinaire appliquée (Iarpa), présidé par le Dr Jean-Marie Koné, a officialisé l’attribution du titre de Docteur Honoris Causa (promotion 2026) à la dirigeante et entrepreneuse sénégalaise Ndèye Anna Ndiaye. La remise officielle de cette distinction est prévue les 26 et 27 novembre 2026 à Bangui, en République centrafricaine. Basé à Abidjan, l’Iarpa œuvre pour la promotion de la recherche scientifique et du développement pluridisciplinaire sur le continent, et salue à travers cette reconnaissance le parcours et la contribution de la lauréate à la recherche appliquée.

Directrice générale de Giwa-anvo energy et d’Optimiz Group, fondatrice et présidente de l’association Wew Africa (Women Empowering Women Africa), ainsi qu’ambassadrice pour le développement des communautés rurales depuis 2016, Ndèye Anna Ndiaye s’est imposée comme une actrice majeure de l’entrepreneuriat à impact en Afrique de l’Ouest.

Ses initiatives visent à faire de l’énergie propre un moteur d’émancipation économique. A travers Giwa-anvo energy, elle agit comme opératrice d’électrification rurale décentralisée (Erd) pour 61 villages au Sénégal, en partenariat avec l’Aser. Son action s’illustre également par le Green Coldtainer, solution de réfrigération solaire destinée aux femmes rurales productrices, et par le programme «Share The Power» en faveur des populations déplacées en Casamance.

Pour structurer la transformation des territoires, elle s’appuie sur le concept Tedd (Transition énergétique pour un développement durable), inspiré du terme wolof tedd qui renvoie au bien-être, à la stabilité, à la sérénité et au confort. L’approche repose sur l’utilisation locale de kilowattheures solaires afin de créer des emplois, nourrir les populations et offrir des perspectives à la jeunesse.

Diplômée de l’Université Cheikh Anta Diop de Dakar (Ucad) et titulaire d’un Mba (option Finance-Banque) de l’Institut africain de management (Iam), Ndèye Anna Ndiaye cumule plus de quinze ans d’expérience dans la gestion de patrimoine immobilier, le financement de projets et les énergies renouvelables. Ce doctorat honorifique vient enrichir un palmarès incluant notamment le Prix Ragnee 2025 (catégorie Entreprise Émergente) et le prix Disrupt Sénégal 2022 décerné par l’Usaid.