Entre 2013 et 2025, une centaine de sinistres a été recensée dont 70 sur la seule période 2015-2020, soit environ 12 incendies par an, selon l’Enquête sur l’assurabilité des marchés du Sénégal (Esams) 2026 menée par l’Observatoire de la qualité des services financiers (Oqsf) en partenariat avec la Direction des assurances. L’Esams 2026 montre que dans la période sous revue, Kaolack a enregistré plus de sinistres que les autres régions, avec un nombre de 18 incendies.

Par Dialigué FAYE – Entre 2013 et 2025, 19 incendies ont été recensés à travers les principaux marchés de Kaolack, notamment au Marché central, Marché zinc et Marché guedj. Sur les 30 marchés ayant connu un sinistre au cours de cette période, la région de Kaolack occupe la première place. Le Marché central de Kaolack a fait l’objet de 12 incendies, tandis que le Marché zinc et le Marché guedj ont connu respectivement 3 et 4 incendies entre 2013 et 2025.

La région de Dakar est classée deuxième, avec 9 incendies répertoriés, à travers les marchés de Sandaga, Petersen, Parc Lambaye de Pikine. Diourbel occupe la troisième place avec 8 incendies recensés à travers les marchés Ndoumbé Diop de Diourbel et Ocass de Touba, où respectivement 2 et 6 sinistres ont été recensés au cours de cette période.

C’est du moins ce qui ressort de l’Enquête sur l’assurabilité des marchés du Sénégal (Esams) 2025 dont les résultats ont été présentés la semaine dernière à Saly Portudal. Menée auprès d’un échantillon de 11 691 commerçants, l’Esams 2025 a pour objectif «d’étudier un mécanisme d’assurance inclusif et incitatif pour renforcer la résilience du secteur».

Elle dresse ainsi le portrait d’un secteur à prédominance masculine avec un taux de 72, 8%, des jeunes représentant 59, 5% qui ont entre 25 et 44 ans et caractérisés par un niveau d’éducation limité dont 36% issus d’écoles coraniques, 10, 7% non scolarisés. Le profil type est celui d’un détaillant avec 71, 5% ou d’un tablier, 16, 4%.

Les principaux résultats de l’enquête relèvent que 11.8% des commerçants ont subi un incendie, touchant davantage les propriétaires, représentant un taux de 16, 2%, que les locataires, estimés à 10, 2%. Les secteurs du textile et de l’habillement, représentant un taux de 34, 3%, ainsi que l’alimentation, 25, 1%, sont les plus vulnérables, selon l’enquête.

L’impact financier s’avère particulièrement lourd pour les commerçants. D’après l’enquête, 93, 2% des sinistres concernent des pertes de marchandises évaluées entre 100 000 et 5 millions de francs Cfa. Cette vulnérabilité est directement accentuée par de graves facteurs de risques infrastructurels, notamment l’anarchie spatiale, la prolifération de branchements électriques sauvages, le manque de points d’eau, ainsi qu’une absence quasi générale de bouches d’incendie, d’extincteurs et de détecteurs de fumée, entre autres.

92, 6% des commerçants favorables à une assurance incendie

Parmi les sinistrés qui ont connu la faillite à la suite de leur sinistre, de fortes proportions, environ 69, 9%, ont cité l’absence d’assurance et d’épargne de prévoyance (74, 2%) comme cause principale de leur faillite. 99% des commerçants sinistrés n’étaient pas assurés, principalement par méconnaissance des garanties (71, 3%) et absence de contact avec les assureurs (45, 3%). Seuls 3, 7% des commerçants disposent d’une assurance valide pour leurs stocks. Parmi les rares sinistrés assurés au moment du sinistre, estimés à seulement 1%, une proportion de 40, 7% déclarent n’avoir reçu aucune indemnisation, et seuls 7, 1% disent avoir été indemnisés à 100%.

Face à l’absence d’assurance, l’aide post-sinistre provient principalement de la solidarité communautaire, représentant un pourcentage de 31, 2%, des mairies, 34, 4%, et de l’Etat, 30, 6%. Malgré les freins liés à la cherté, à la complexité, à la méfiance, 92, 6% des commerçants plébiscitent l’assurance incendie et 76, 1% sont totalement favorables à la mise en place d’une assurance obligatoire, relève l’enquête dont les conclusions ont fait l’objet d’un atelier de partage et de validation, afin d’engager une dynamique de collaboration inclusive pour la sécurisation et l’assurabilité des marchés du Sénégal.

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