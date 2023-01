L’Agence pour la promotion des investissements et des grands travaux (Apix) a signé, jeudi, avec l’Agence nationale pour la couverture maladie universelle, un protocole de convention pour enrôler 34 427 élèves et 105 personnes vivant avec un handicap, issus des communes traversées par le Train express régional (Ter), a constaté l’Aps. Le montant global de la couverture avoisine les 65 millions de F Cfa. Les documents ont été paraphés par les directeurs des deux structures, Abdoulaye Baldé et Bocar Mamadou Daffe. «Cette mesure est d’autant plus importante, si l’on considère la situation économique et sociale dans la zone du projet, qui s’avère particulièrement difficile (…), à travers notamment une faible couverture en services sociaux de base», a commenté le directeur de l’Apix, Abdoulaye Baldé.

Le Directeur général de l’Agence nationale pour la couverture maladie universelle, Bocar Mamadou Daffe, s’est de son côté félicité de cette «approche sociale» de l’Apix et a promis que ses services vont apporter «l’appui technique» nécessaire pour la qualité des prestations de soins.