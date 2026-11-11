Le message a été adressé aux plus de 300 diplômés de l’Institut polytechnique panafricain, samedi à Dakar. Le professeur Benoît Tine a détaillé ce que les jeunes doivent faire pour jouer leur partition. Dans cet institut, 24 nationalités africaines se côtoient.

Par Malick GAYE – Le professeur Benoît Tine, Directeur de l’enseignement supérieur privé (Desp), a été clair devant les diplômés de l’Institut polytechnique panafricain (Ipp) : «l’Etat n’a pas vocation à créer des emplois», a-t-il déclaré. Il présidait, samedi 7 novembre 2026, la cérémonie de graduation, au nom du ministre de l’Enseignement supérieur, de la recherche et de l’innovation, Boubacar Camara.

Aux lauréats, il a rappelé que le diplôme n’est pas une finalité, mais le point de départ d’un parcours professionnel exigeant. Pour y jouer leur partition, il les a exhortés à cultiver l’apprentissage continu, l’adaptation et l’innovation, face à l’évolution rapide des technologies et des métiers.

Le représentant du ministre a aussi appelé à rapprocher établissements, entreprises, organisations professionnelles et collectivités territoriales. Les entreprises doivent être associées dès la conception des programmes, afin d’anticiper les compétences recherchées. Il a encouragé les stages, l’alternance et les projets appliqués pour faciliter l’insertion. «Il n’y a pas de souveraineté technologique sans des ingénieurs capables de concevoir et de développer des solutions adaptées à nos besoins», a-t-il souligné. Sous le thème «Le futur vous appartient», la cérémonie s’est tenue au Grand théâtre national Doudou Ndiaye Coumba Rose. Le professeur Tine y a vu «une célébration du mérite, de l’effort et de la persévérance». Plus de 300 récipiendaires, ingénieurs et architectes notamment, ont reçu leurs parchemins. Créé en 2008 et accrédité par l’Anaq-Sup et le Cames, l’Ipp accueille 24 nationalités africaines.

Le Desp a salué les partenariats de l’institut avec des établissements d’Italie, de France, de Chine et d’Algérie. Il a demandé qu’ils se traduisent en projets communs, échanges d’enseignants et transferts de compétences.

L’Administrateur général, le docteur Mamadou Omar Dia, a rappelé que l’Ipp forme en génie civil, architecture, cybersécurité et design intérieur. Selon lui, ses diplômés travaillent déjà dans des entreprises privées, des bureaux d’études et des structures gouvernementales.

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