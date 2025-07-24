L’Université Assane Seck de Ziguinchor (Uasz) a obtenu 90% de taux de réussite au Concours d’agrégation, lors de la 47e session des Comités consultatifs interafricains (Cci) du Conseil africain et malgache pour l’enseignement supérieur (Cames), qui s’est tenue du 7 au 16 juillet à N’Djaména. «Au total, nous avons obtenu 18 inscrits sur 20 candidats, soit un taux de réussite de 90%», a informé un communiqué de la Cellule de communication de l’Uasz.

Parmi les 18 inscrits, il y a 7 maîtres-assistants, 4 maîtres de conférences et 7 professeurs titulaires. Le Recteur de l’Uasz, Pr Alassane Diédhiou, a exhorté les 2 candidats recalés «au courage et à la patience» pour relever sereinement le défi dans les sessions à venir.

Par Khady SONKO – ksonko@lequotidien.sn