Par Alioune Badara NDIAYE –

Les 15 membres composant le Comité d’appui au pilotage de l’Agenda national de transformation de l’enseignement supérieur, de la recherche et de l’innovation (Antesri) ont officiellement été installés par le ministre Abdourahmane Diouf, lors d’une cérémonie dédiée à la Sphère ministérielle Habib Thiam. «Avec l’avènement du Président Bassirou Diomaye Faye et du Premier ministre Ousmane Sonko, on a un agenda national de transformation pour tous les secteurs. Et la transformation du sous-secteur de l’enseignement supérieur est prise en charge par l’Agenda national de transformation de l’enseignement supérieur, de la recherche et de l’innovation», a indiqué le Mesri. «Il (le Président) a nommé un comité de pilotage composé de 15 membres. Un président, trois vice-présidents qui sont des anciens recteurs d’université. (…) Ensuite, il y a 11 autres membres du comité qui sont nommés es qualité qui viennent de la Primature, du ministère des Finances, de l’Assemblée nationale, du ministère de l’Education nationale, du ministère de la Formation professionnelle, du ministère de la Fonction publique, etc.», a-t-il dit. C’est cette équipe qui a en charge les grandes concertations sur l’université sénégalaise, qui vont démarrer le 17 juillet lors d’une cérémonie au Cicad sous la présidence du chef de l’Etat. «Monsieur le ministre a eu l’amabilité de m’appeler il y a des mois, vers décembre ou janvier déjà, pour me demander si j’acceptais d’occuper ce poste de facilitateur-président de ce Comité d’appui pour la refondation de notre système d’enseignement supérieur, la recherche et l’innovation (…) Je voudrais, au nom de mes trois autres collègues, professeur Thioub, professeur Guèye et professeur Mbengue, vous dire que nous sommes très rassurés aujourd’hui, puisque nous avons les éléments des termes de référence de l’agenda et également les conditions dans lesquelles on va travailler», a noté Pr Bouba Diop, président du comité. «Je voudrais préciser que nous le faisons en tant que citoyens engagés et militants. Ce sont des fonctions bénévoles, sans rémunération, c’est un engagement que nous avons vis-à-vis de notre Peuple, vis-à-vis de notre Nation», a-t-il poursuivi. «Notre mission, c’est de faire en sorte qu’il y ait un consensus et surtout des résultats qui permettent de dire qu’il y a de l’efficacité, qu’il y a un changement profond, des évaluations et un suivi. Peut-être que ce sera la grande nouveauté», a noté M. Diop, faisant savoir que des sous-unités vont être mises en place dans le cadre de leur travail pour le renouveau de l’enseignement supérieur, de la recherche et de l’innovation.

abndiaye@lequotidien.sn