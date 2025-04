Maersk Sénégal vient d’étrenner un entrepôt de produits de grande consommation. Cet établissement de dernière génération constitue une belle réalisation qui marque une avancée significative dans la mise en place, au Sénégal, de solutions logistiques pour le marché national et international, selon Seydina Issa Ndiaye, le Secrétaire général du ministère du Commerce et de l’industrie.

Cette infrastructure stratégique située à Dalifort, à proximité du Port autonome de Dakar et des principaux corridors logistiques, s’étend sur une superficie de 5100 m², avec une capacité de 7000 palettes, entièrement optimisée par un système de gestion digital avancé.

Elle vient renforcer la capacité d’entreposage et de distribution dans la sous-région ouest-africaine, en répondant aux standards internationaux les plus exigeants, a-t-on indiqué dans un document de presse. D’après toujours les informations contenues dans ce communiqué, «plus de 60% des besoins énergétiques du site sont couverts par des installations solaires et l’ensemble de la flotte de manutention fonctionne à l’électrique, en cohérence avec les engagements de Maersk pour une logistique plus durable».

Ce projet, dit-on, «s’inscrit dans la dynamique du Référentiel Sénégal 2050 qui place la transformation logistique et la connectivité régionale au cœur de la stratégie nationale de développement».

Et selon les acteurs, «cette infrastructure va contribuer à fluidifier les échanges, à réduire les délais et à améliorer la compétitivité logistique. Ainsi, ce nouvel entrepôt représente un levier clé pour les opérateurs économiques et industriels».

De l’avis de la Directrice générale de Maersk Sénégal, Fatoumata Barry, «ce site n’est pas un simple entrepôt, c’est une plateforme pensée pour anticiper les enjeux de la logistique de demain : plus agile, plus connectée, plus verte». A en croire Mme Barry, «cette nouvelle infrastructure reflète notre volonté de faire du Sénégal un hub logistique régional compétitif, tout en accompagnant la croissance des industries de grande consommation».

Les activités n’ont pas mis du temps à commencer. «Déjà opérationnel, l’entrepôt accueille ses premiers clients.

Avec ses 7000 emplacements de palettes Iso, il va transformer la manière dont nous percevons la logistique et le stockage dans notre région, grâce à l’énergie solaire… Je suis particulièrement impressionnée par les initiatives écologiques qui ont été intégrées, grâce à l’énergie solaire, démontrant ainsi que développement économique et protection de l’environnement peuvent aller de pair», a ajoute la Directrice générale de Maersk Sénégal.

Pour Mme Ndiaye Ndèye Khoudia Diop, directrice de Maersk Sénégal, «cet entrepôt est conçu pour répondre aux défis contemporains de la gestion de la chaîne d’approvisionnement». Elle est convaincue qu’il apportera une valeur ajoutée immense à l’économie sénégalaise.

Par Justin GOMIS – justin@lequotidien.sn