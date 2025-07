Ce matin, les lauréats du Concours général seront honorés par la République, avec une cérémonie officielle au Grand Théâtre. Le meilleur élève des classes de Terminale s’appelle Abdoulaye Kébé. Elève en classe de Terminale S1 au Prytanée militaire de Saint-Louis, il a été récompensé cette année avec les deuxième et troisième prix respectivement en maths et en Pc.Quelle a été la clé de votre réussite ?

Ma réussite repose sur trois points. D’abord, je me suis rendu compte, après l’année dernière, que je manquais de régularité. Donc j’ai travaillé ce point. Le second point concerne mon hygiène de vie. En effet, je me suis assez vite aperçu qu’il était impossible de bien travailler dans la durée sans cela. Ce qui fait que j’ai commencé à énormément faire du sport et aussi à dormir très tôt. Et le dernier point est mon entourage. Je suis d’abord dans un cadre qui mène à l’excellence dans notre école. Je remercie d’ailleurs le commandement et l’encadrement militaires pour cela. J’ai aussi été entouré par mes professeurs, comme M. Diop, M. Mbaye, M. Koné, entre autres, et mes camarades de la TS1, avec qui on a énormément charbonné. Cette réussite, c’est aussi celle de mes professeurs de primaire tels que feu M. Ndao, M. Guèye que je remercie. Et enfin, je remercie mes parents pour leur soutien inconditionnel et aussi ma sœur Codou pour ses conseils toujours avisés.

Vous avez obtenu des distinctions en maths et en Pc, d’où est née votre passion pour les sciences ?

Ma passion pour les sciences, elle me vient surtout de mon cadre familial. En effet, d’un père mathématicien et d’une mère médecin, j’ai toujours évolué dans un univers associé aux sciences. Ce qui fait que depuis tout petit, j’étais intéressé par les mathématiques. J’ai appris à apprécier les sciences physiques par la suite.

Quelles sont vos ambitions futures ?

J’ai la volonté de suivre des classes préparatoires dans des écoles d’ingénieur en France, pour ensuite pouvoir intégrer ces dernières. J’aimerais, au bout de cette formation, revenir dans mon pays afin de le servir. J’ai envie de rendre au pays tout ce qu’il m’a donné à travers le Prytanée.

⁠Quel message à l’endroit des élèves pour mériter les sacrifices de nos autorités ?

Les autorités, les enseignants, les familles, tous s’investissent avec dévouement pour nous offrir une éducation de qualité, souvent dans des conditions difficiles. Il est de notre devoir, en tant qu’élèves et citoyens de demain, de ne pas trahir ces sacrifices. Cela signifie d’abord prendre nos études au sérieux, non pas seulement pour les notes, mais pour devenir des individus capables d’agir avec responsabilité, intelligence et intégrité. Cela signifie aussi respecter les règles, faire preuve de discipline et cultiver l’humilité, même dans la réussite.

Enfin, nous devons comprendre que le mérite se construit dans la constance. On ne réussit pas seulement par talent, mais surtout par travail et par respect des valeurs que nos institutions cherchent à transmettre. C’est en faisant preuve de maturité et de persévérance que nous mériterons pleinement la confiance que l’Etat place en nous.

⁠Comment appréhendez-vous l’initiative Nithé (Nouvelle initiative pour la transformation humaniste de l’éducation) ?

L’initiative Nithé me semble être une réponse lucide et ambitieuse aux défis éducatifs de notre temps. Elle marque une rupture avec une vision de l’école centrée uniquement sur la mémorisation et les examens, en proposant une refondation centrée sur l’élève, sur les valeurs humaines et sur notre héritage culturel. Je salue particulièrement le fait que cette initiative place l’éthique, le sens du collectif, la citoyenneté et la culture au cœur de l’éducation.

⁠Le ministère de l’Edu­cation nationale amorce une phase de révision des curricula. Quelles de­vraient être, selon vous, les priorités afin de former des citoyens bien adossés à leur socle endogène de valeurs ?

La révision des curricula est une étape essentielle si nous voulons que l’école sénégalaise forme des citoyens complets, conscients de leur identité et capables de s’adapter au monde moderne. Selon moi, les priorités devraient être les suivantes : ⁠renforcer les disciplines liées à la culture et aux valeurs locales, car nos programmes doivent faire davantage de place à l’histoire du Sénégal, aux langues nationales, aux traditions positives, à la philosophie africaine. Cela permettra aux élèves de mieux comprendre qui ils sont, d’où ils viennent et sur quelles valeurs ils peuvent construire l’avenir. ⁠Intégrer l’éducation civique et éthique de manière concrète : il ne s’agit pas seulement d’un cours à apprendre par cœur, mais d’un véritable projet de formation morale. Apprendre le respect de l’autre, la tolérance, la justice, la gestion des conflits, la solidarité : ce sont des compétences fondamentales. ⁠Adapter les enseignements aux réalités économiques et sociales locales : il faut valoriser les métiers utiles au développement du pays (agriculture, transformation locale, numérique, artisanat, environnement). Le savoir doit être mis au service de la communauté.

Il faut favoriser la pensée critique et l’esprit d’initiative : les élèves ne doivent pas être formés uniquement à mémoriser, mais aussi à comprendre, analyser, proposer, entreprendre. Cela commence dès l’école primaire.

⁠Le numérique et l’Intel­ligence artificielle sont avec nous. Quels enjeux pour leur utilisation ?

Le numérique et l’Intel­ligence artificielle (Ia) représentent aujourd’hui des outils incontournables dans tous les domaines : éducation, santé, agriculture, administration, etc. Leur utilisation intelligente pourrait transformer profondément notre pays. Mais cela exige de relever plusieurs enjeux majeurs comme l’accès équitable : pour que le numérique bénéficie à tous, il faut garantir que chaque élève, chaque école, même en zone rurale, ait accès à des équipements, à Internet et à des contenus adaptés. La formation des enseignants et des élèves : maîtriser les outils numériques ne s’improvise pas. Il faut former les enseignants à l’usage pédagogique du numérique, mais aussi enseigner aux élèves les bases de la culture numérique et de l’esprit critique face aux informations. Il y a aussi la souveraineté technologique : nous devons être plus que de simples consommateurs. Le Sénégal doit encourager ses jeunes à créer ses propres logiciels, ses propres plateformes éducatives, ses propres solutions numériques adaptées à notre contexte.

Il faut savoir que l’Ia soulève des questions importantes : respect de la vie privée, protection des données, biais dans les algorithmes… Il faut une réglementation claire pour éviter les abus et garantir un usage responsable. Il y a l’employabilité : maîtriser le numérique, c’est aussi ouvrir de nouvelles opportunités professionnelles pour les jeunes. Le numérique peut devenir un levier de lutte contre le chômage.

⁠Quel message à l’endroit de la jeunesse ?

Je voudrais terminer par un message d’espoir et de responsabilité. A tous mes camarades élèves, je dis : le chemin de l’excellence est difficile, mais il est possible. Il ne demande pas la perfection, mais la constance, l’humilité et la foi en ses capacités. Vous n’avez pas besoin de venir d’un grand lycée ou d’avoir tout pour réussir. Il faut juste la volonté et l’endurance.

A nos enseignants, je dis merci. Vous êtes parfois dans l’ombre, mais sans vous, aucun de nous ne serait là. Vous êtes les architectes silencieux de notre avenir. A nos autorités, je dis : continuez à investir dans l’éducation, mais écoutez aussi la voix des élèves. Donnez-nous les moyens, mais aussi la confiance, pour devenir les bâtisseurs d’un Sénégal plus juste, plus compétent, plus uni. Et enfin, à tout le Peuple sénégalais, je dis : nous, la jeunesse, sommes prêts. Prêts à apprendre, à servir et à faire rayonner notre pays.