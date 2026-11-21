Dans le cadre de la collaboration avec le Service international de la Ligue de football professionnel (Lfp), Le Quotidien a eu pour invité le jeune attaquant sénégalais du Fc Lorient, Souleymane Faye. Prêté cette année par le Sporting de Portugal, le Lorientais, dans cet entretien, parle de ses débuts dans le championnat français, ses ambitions pour la présente saison, mais aussi, son rêve avec l’Equipe nationale A du Sénégal, après être passé par les catégories de jeunes.

Comment se passent les débuts avec le Fc Lorient pour la présente saison de Ligue 1 ?

Bon, ça se passe bien en ce moment. Au début, c’était un peu compliqué à cause de l’adaptation. Il n’y avait pas encore beaucoup de joueurs. Il y avait des joueurs qui étaient partis, des nouveaux joueurs qu’il fallait intégrer dans le groupe. Moi aussi, j’étais un nouveau joueur. Du coup, au début, c’était un peu compliqué, mais maintenant, ça va.

Vous êtes prêté par le Sporting Portugal cette année. Qu’est-ce qui a pesé sur la balance pour le choix de venir en France, surtout en Ligue 1 ?

En France, c’est parce qu’il y a plus de visibilité, je pense. En plus, j’avais besoin de minutes, en fait, parce que c’est vrai que j’étais au Sporting l’année dernière, mais je n’ai pas eu vraiment beaucoup de temps de jeu. Du coup, rien ne me disait que si je restais au Sporting cette année, parce qu’on a discuté un peu avec eux, et vu qu’il y avait beaucoup de choses qui avaient changé, rien ne me permettait d’avoir beaucoup de temps de jeu. C’est pour ça que j’ai fait mon choix de venir ici à Lorient où il y a beaucoup de Sénégalais qui sont passés. Aussi, il y avait mon cousin l’année dernière, ici. Cela m’a un peu plus influencé, même pour Lorient.

Est-ce que cela a pesé sur la balance, en quelque sorte, pour votre choix ?

Je ne dirais pas que c’est seulement cela parce que le choix, c’était moi qui devais le faire. Mais aussi, il m’a bien parlé du club. J’avais quelques choix à faire pour ma progression, et aussi pour m’adapter un peu au système du Sporting. C’est un peu similaire à celui de Lorient. Du coup, c’était un bon défi aussi pour moi, de venir ici et de m’adapter aussi.

Un autre Sénégalais est avec vous. Il s’agit de l’international Formose Mendy. D’autres Sénégalais, comme Bamba Dieng, ont réalisé beaucoup de bonnes performances au sein de ce club. Est-ce que cela ajoute plus de responsabilité sur vos épaules ? Est-ce une pression supplémentaire ?

Non, je ne dirais pas pression. Mais comme vous avez dit, c’est une responsabilité. Parce qu’effectivement les Sénégalais qui sont passés ici, ont fait beaucoup de bonnes choses aussi. Il faut venir perpétuer le même truc, en sachant que, quand ils recrutent un Sénégalais, ils attendent de l’exigence, en fait. C’est aussi une fierté de savoir qu’ils comptent sur les Sénégalais ici.

Justement, est-ce qu’avec la présence de Formose Mendy, cela vous a aidé un peu dans votre intégration ?

Bien sûr, bien sûr. Les Sénégalais, de toute façon, on se connaît, on s’aide beaucoup. Je n’ai pas eu le temps de parler avec lui avant de venir parce que lui aussi, il était l’année dernière à Watford. Du coup, quand je suis venu, il m’a aidé à m’intégrer, à mieux connaître aussi la ville.

A 23 ans, vous avez déjà découvert trois championnats. Il y a l’Espagne, il y a le Portugal et aujourd’hui, la France. Qu’est-ce que vous êtes venu chercher en France ?

Comme j’ai dit, en ce moment, progresser un peu plus. La Ligue, c’est un autre championnat aussi. Il fait partie des Big 5. Gagner plus en maturité, beaucoup progresser, vu que c’est un bon championnat. Je suis là aussi pour progresser. Même si, effectivement, les débuts ne sont pas faciles.

Qu’est-ce qu’il vous faut pour mieux vous adapter au sein du Fc Lorient ?

C’est plus connaître le système et jouer un peu plus. Je suis en train de revenir, d’avoir plus de minutes. Je suis en train de m’adapter. Vu que là, on est juste au début du championnat, il y a encore du temps. Je pense que petit à petit, ça va revenir.

C’est quoi votre objectif personnel pour cette saison ?

Pour moi, c’est faire des stats. Au moins terminer avec 10 buts ou 10 passes. Viser le plus loin possible, jouer tous les matchs si je peux, faire des stats, en tout cas. Pour ça, à ce moment-là, il n’y a que les stats qui comptent. Cest ce qui nous fait donner de la valeur.

Qu’est-ce qu’il faudra pour y arriver ?

Beaucoup de travail. Et continuer à progresser, comme je l’ai dit. Vu que notre équipe, heureusement, a bien commencé le championnat, il faut continuer à gagner les matchs, à aider l’équipe et à progresser de mon côté.

C’est un club aussi où il y a beaucoup de nationalités. Beaucoup d’Africains.

Justement, comment ça se passe en général entre vous Africains ?

Je dirais que c’est un peu plus facile. Après, quand on se connaît, ça passe vraiment bien. Entre les Camerounais, les Béninois, on se taquine. Les Sénégalais aussi. Je pense que c’est une bonne chose aussi. Cela aide mieux à bien s’intégrer dans le groupe.

Comment vous trouvez le niveau de la Ligue 1 ?

J’ai trouvé que le championnat était physique aussi. Je ne m’y attendais pas trop. C’est bien physique. En plus, tactiquement, il faut être prêt. Chaque équipe a son système. A chaque match, tu es obligé d’adapter au système de l’autre équipe. Du coup, franchement, la Ligue 1 est tactique et physique.

Vous êtes jeune, 23 ans. Il y a beaucoup de jeunes aujourd’hui qui intègrent la sélection du Sénégal. Est-ce que dans un coin de la tête, vous vous dites que vous devez y être ?

Bien sûr, bien sûr. Sachant que j’ai fait presque toutes les catégories. Cela fait partie de mes objectifs chaque année. De faire tout mon possible pour prouver qu’il n’y a pas mieux que de venir représenter son pays.

Est-ce que vous en parlez avec certains qui sont en sélection, que vous connaissiez avant ?

Oui, de temps en temps. On se parle, on se félicite. Des fois, on se retrouve au match et tout ça. De temps en temps, on se parle. Il faut juste continuer de travailler. La sélection, quand ça viendra toquer, il faut juste être prêt. Après, ça reviendra tout seul. Il ne faut pas aussi se mettre la pression de dire que je dois partir, je dois partir, je dois partir. Il faut juste travailler, bosser.

Vous avez déjà eu des contacts avec les anciens sélectionneurs ou l’actuel sélectionneur, Patrick Vieira ?

Non, pas encore.

Avec Formose Mendy, qui a vécu un certain temps avec la sélection, est-ce que vous en avez parlé aussi de l’ambiance de la Tanière ?

Oui, un peu aussi. Comme je vous ai dit, j’ai fait presque toutes les sélections. Du coup, je connais un peu comment ça se passe là-bas. C’est pareil, entre Sénégalais, c’est comme ça.

Il y a l’Equipe U23 également qui joue les éliminatoires de la Coupe d’Afrique des nations 2027. Est-ce que vous aurez aimé être dans cette sélection-là aussi ?

Bien sûr, mais bon. Comme je vous ai dit aussi, on a des objectifs. On continue de travailler. Ce qui viendra, viendra.

Comment voyez-vous l’évolution de votre carrière, après l’Espagne, le Portugal et aujourd’hui la France ?

Bien, franchement. Ce n’était pas vraiment facile. Mais bon, j’ai su gravir les échelons. En plus, vu que, comme vous avez dit, le fait d’avoir été en Espagne, au Portugal et maintenant en France, c’est juste de l’expérience, en fait. Chaque championnat est un peu différent de l’autre. Du coup, à chaque fois, tu apprends un peu plus. Après, tu accumules ça. C’est cela qui va te permettre de progresser.

Attaquant africain à 23 ans. Est-ce que c’est facile de s’intégrer en Europe ?

Là, à cet âge-là, oui. A 23 ans, je pense que si tu as commencé tôt, tu as assez d’expérience. Mais à 17-18 ans et que tu viens d’arriver en Europe, c’est difficile. Mais si tu te réfères à ma carrière, là, oui, je pense que je m’adapte bien. Et c’est facile de s’intégrer aussi.

Quels sont vos objectifs avec le Fc Lorient pour cette année ?

Pour nous, à chaque fois, on vise le mieux. Faire plus que les années précédentes. Et là, cette année-là, on vise le plus haut possible, franchement. Comme je vous ai dit, on a bien commencé le championnat. On a une équipe en bloc vraiment compacte et sérieuse. Je pense qu’il n’y a pas beaucoup de choses à travailler. Juste continuer sur cette lancée. Etre en bloc et continuer. Cette année, on peut faire de bonnes choses.

Le prochain match, ce sera contre Rennes, à domicile. Comment vous préparez ce match ?

C’est un derby breton. C’est un peu spécial. On prépare ça avec beaucoup de sérieux. Le dernier derby, ça n’a pas été comme on voulait. Là, on est confiants. On revient d’une victoire. Là, on est prêts à prendre notre victoire. En tout cas, on l’a bien préparé.

Qu’est-ce qu’on peut vous souhaiter pour cette année ?

Que je ne me blesse pas. Que la santé. Si je suis en bonne santé, je vais continuer à progresser.

Est-ce que vous avez le temps de suivre un peu le championnat du Sénégal ?

Oui, un peu, vu que j’ai quelques amis qui y jouent.

Votre club ?

Vu que je suis un boy de centre de formation, à chaque fois, c’est le centre. Je suis bien à Diambars. Je suis aussi au Jaraaf, à Ouakam. Mais mon club de base, c’est l’As Pikine.

Comment vous trouvez le niveau du championnat sénégalais ?

Ça évolue un peu. Même si ça prend un peu plus de temps. Franchement, je pense que la Fédération est en train de beaucoup bosser. Les choses évoluent bien chaque année. Il y a des jeunes qui quittent pour aller en Europe. Ils sont en train de bien évoluer.

Quel est le message que vous donnerez aux jeunes qui veulent venir jouer en France ?

De croire en eux, de savoir que le football, ça va vite. D’un moment à l’autre, tu peux être au Sénégal et te retrouver en France, en Espagne, ou au Portugal. Juste travailler, beaucoup travailler, avoir de l’humilité. Si tu ne crois pas en toi, tu ne peux pas y aller. Juste continuer à travailler et savoir que le football, ça va vite. A tout moment, ça peut changer.

Recueillis par Woury DIALLO-wdiallo@lequotidien.sn