Mme Salimata Bocoum, représentante pays de Plan international Sénégal, fait l’évaluation du document de stratégie 2021-2025, en se projetant sur la mise en œuvre d’un nouveau document pour les années à venir sur le renforcement du leadership des jeunes filles. Des efforts restent à faire, selon elle, pour concrétiser l’objectif qui est de toucher 3 millions de jeunes filles.Qu’est-ce qu’on peut retenir de votre rencontre d’aujourd’hui ?

L’atelier d’aujourd’hui (le 18 mars) réunit nos partenaires institutionnels : les ministères de l’Education, de l’Environnement, de la Famille et des solidarités, mais également tous les staffs de Plan international, des associations de personnes handicapées et d’autres organisations de la Société civile. L’objectif est de réfléchir sur nos choix stratégiques, parce que nous sommes dans le cadre de l’élaboration de notre document de stratégie pour les prochaines années.

Qu’est-ce que vous pouvez nous dire en faisant l’évaluation du document stratégique ?

Justement, nous avons déjà évalué le document de stratégie qui date de 2021 à 2025, donc les cinq dernières années, et l’accent a été mis sur nos progrès en termes de renforcement du leadership des jeunes filles, mais également de participation active des enfants, avec la mise en place, par exemple, du Réseau des enfants ambassadeurs, donc beaucoup d’avancées sur les droits des enfants en général, le droit à l’éducation, le droit à la protection, le droit à l’accès à la santé.

Nous avons également beaucoup progressé sur toutes les questions qui concernent la jeune fille, donc en ce qui concerne la santé de la reproduction, la lutte contre les violences basées sur le genre, l’autonomisation économique des jeunes filles, mais également des femmes. De ce fait, le rapport a pu mettre l’accent sur ces progrès que nous avons pu obtenir durant les cinq dernières années, et qui nous réconfortent parce que notre ambition à nous, c’est de voir toutes les jeunes filles debout, fortes, créant des changements. Et nous pouvons dire, avec beaucoup de fierté, que nous avons pu atteindre ces objectifs de renforcement du leadership des jeunes filles, d’autonomisation des jeunes filles, des jeunes femmes, mais également de promotion des droits des enfants.

Quels sont les autres aspects qui font qu’on pourrait parler d’avancées ?

Je parlais tout à l’heure du rapport d’évaluation, et ça fait partie du processus d’élaboration du document stratégique, mais également les consultations que nous avons pu mener auprès des ministères, des communautés, qui ont témoigné de l’impact de notre organisation sur leur vie, leur communauté. Tout cela a été résumé par ce rapport, qui nous a permis déjà de dégager ces progrès-là, mais également de réfléchir sur les choses à améliorer, parce que nous n’avons pas atteint 100%. Ce rapport nous donne déjà des orientations.

Il vous reste encore un gap à combler ?

Il nous reste beaucoup de choses à faire, et ce rapport donne des recommandations fortes qui nous permettront, pour le prochain document de stratégie, de mettre l’accent sur ces événements. L’autre objectif du pays, c’était de toucher 3 millions de jeunes filles, et nous en sommes à peu près à 87%. Nous avons jusqu’à juin, et nous espérons, avec les programmes que nous mettons en œuvre, combler le gap. Toutefois, nous pouvons être fiers déjà de ces résultats-là, ça n’a pas été facile, et ça a touché beaucoup de jeunes filles dans les régions d’intervention, mais au-delà même parce qu’il y a eu des programmes au niveau national qui nous ont permis de faire des interventions.

Est-ce que vous pouvez revenir sur les difficultés rencontrées ?

Alors les difficultés, il y en a eu beaucoup, malgré les progrès. Ce sont déjà les ressources financières qui n’ont pas permis de dérouler les objectifs programmatiques que nous avions, et nous savons que c’est un problème qui ne concerne pas que Plan international, c’est le contexte actuel. Mais avec les ressources que nous avions, nous avons pu, comme je l’ai dit tout à l’heure, atteindre ce pourcentage de 87%. Il y a eu également, dans le cadre du partenariat, tout ce que nous avions voulu faire en termes de renforcement de capacités de nos partenaires, parce que nous travaillons à travers des partenariats dynamiques. Il y a des choses à améliorer de ce point de vue, mais également une meilleure présence au niveau macro, parce que nous sommes en partenariat certes avec les institutions, certains ministères, mais nous aimerions influencer davantage les politiques et stratégies nationales.

Et cela nous permettrait de toucher plus de jeunes filles, parce que nous sommes seulement dans quelques régions et nos interventions devraient toucher toutes les jeunes filles pour des questions d’équité et de justice sociale. Dans le domaine du genre également, nous avons fait beaucoup de progrès avec des renforcements de capacités sur l’égalité de genre, sur les concepts de genre, mais nous gagnerions à renforcer davantage nos partenaires sur ces questions, et la prochaine séance nous permettra d’aller dans ce sens.

Qu’en est-il des personnes handicapées ?

La question de l’inclusion également, nous avons eu des projets pilotes qui prenaient en compte les enfants et les personnes handicapées de façon générale, et c’est vraiment quelque chose que nous aimerions aussi renforcer, parce que la demande est très forte et nous avons l’expertise nécessaire pour aller dans ce sens avec les associations de personnes handicapées. Nous avons beaucoup échangé sur la priorité concernant le changement climatique, où nous avons démarré des choses, mais des gaps aussi subsistent, d’où l’intérêt d’approfondir la réflexion.