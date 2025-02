Finis les moments où les dirigeants de la région étaient parachutés. C’est l’avis de M. Ousmane Dia, coordonnateur du mouvement Tout Tamba Counda dans la diaspora. Ttc compte en son sein d’éminents intellectuels capables de porter le combat du développement de la région. Et, ils en sont conscients et déterminés à aller à l’assaut des collectivités territoriales pour apporter leur touche dans la construction de l’édifice, Tambacounda. La région ne se développera sans la contribution de ses filles et fils, assure Ousmane Dia. Vous êtes le vice-président du mouvement Ttc et coordonnateur de la diaspora. Qu’est-ce que Ttc compte apporter de nouveau et quelles sont vos ambitions ?

La seule évocation du concept «Tout Tamba Counda» est suffisamment révélatrice de son caractère original. Aucune fille, aucun fils de cette région n’est exclu de notre mouvement qui se veut, d’abord, un creuset de réflexion et de conception sur les meilleures stratégies de développement économique, social et culturel de notre région. Ensuite, il se veut un cadre de mise en œuvre et de suivi des projets et programmes que nous-mêmes allons concevoir avec nos partenaires. En sus, bien évidemment, de ce que les pouvoirs publics centraux vont proposer.

Nous n’avons qu’une seule ambition, c’est que la région de Tambacounda puisse devenir un important pôle de développement économique et social du pays, eu égard à ses nombreuses potentialités naturelles et à sa position géographique unique au Sénégal.

Vous semblez partir de quel constat pour créer le mouvement ?

Le constat est que notre région était étiquetée, et à juste titre d’ailleurs, de «Sénégal oublié». Elle est immense, loin de la capitale, et manque presque de tout. Ensuite, il nous a été donné de constater que pour la présidence du Conseil municipal de Tambacounda, par exemple, des Tambacoundois authentiques n’ont jamais été portés aux affaires. Or, notre intime conviction est et demeure que la tendance peut être inversée avec la contribution des filles et fils de cette région, qui ont les mêmes compétences pour diriger ce pays et le mener à bon port, à plus forte raison, la région.

Autre mobile, et non des moindres, c’est que la nature a doté notre région de merveilles sous explorées et sous exploitées, qui pouvaient en faire un «eldorado» que les Européens ou les Américains auraient follement envie de visiter. Il suffit juste d’une stratégie et des politiques publiques adéquates, conçues de façon inclusive pour le réussir.

Il s’y ajoute que depuis l’accession de notre pays à la souveraineté internationale, les brillantissimes fils et filles de la région, (Dieu sait qu’ils sont nombreux), n’ont guère été suffisamment responsabilisés pour gérer les affaires du pays. Les hommes politiques ont tout le temps développé une forte aversion pour les cadres. Ils ont en tête que ceux-ci pourraient leur porter ombrage. Aujourd’hui, nous avons pris conscience et savons pertinemment que ces «politiciens» seuls, ne pourront rien faire. Depuis les indépendances à nos jours, ils sont aux affaires sans pour autant rien faire. Ça suffit.

A vous entendre, la région n’a pas été bien prise en compte dans les politiques de développement du pays. N’est-il pas la faute aux dirigeants locaux ?

C’est ce que je viens de dire. Si la région était suffisamment prise en compte dans les politiques publiques, non seulement elle allait changer de visage, mais aussi changer le visage du pays. Parce qu’elle allait devenir un grand carrefour commercial, agricole, minier, ferroviaire et surtout d’intégration sous régionale. Vu sa position et les potentialités qu’elle regorge. Nos dirigeants, pour la plupart, ne cherchent qu’à plaire au Prince à telle enseigne qu’ils n’osent même pas lui poser les véritables problématiques. Ça suffit, nous allons nous battre pour changer la donne. Voilà l’essence-même de la création du mouvement qui ne sera pas seulement un mouvement de plus, mais celui qui va contribuer à l’essor de la région.

Avez-vous les moyens de votre politique. Et quel sera le message pour rallier les populations ?

Nos moyens, c’est d’abord cette constellation de leaders d’opinion d’ici et de la diaspora, qui entretiennent un réseau d’amis de Tamba­counda, prêts à nous accompagner dans cette dynamique. Aussi bien sur le plan financier, mais surtout en termes de conception de projets structurants, réalistes et réalisables.

Ensuite, nous comptons sur nos cotisations pour remplir notre caisse, mais aussi pour mesurer le degré d’engagement des uns et des autres. Et, Dieu sait que des milliers de Tambacoundois sont aujourd’hui engagés pour cette cause. Ce qui est rassurant.

Notre message est que le temps du décollage économique de la région est arrivé, il faut que les Tambacoundois de souche et d’adoption se donnent la main et, pour une fois, se réunissent autour de ce qui nous unit qui est Tam­ba­counda Et, Tout Tamba Coun­da offre cette belle opportunité.

Propos recueillis par Abdoulaye FALL afall@lequotidien.sn